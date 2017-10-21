Машинист спас упавшего на рельсы московского метро иностранца

На серой ветке метро человек упал на рельсы. ЧП произошло на станции "Аннино", передает РИА Новости.
Как рассказал начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, жизнь упавшему пассажиру спас машинист поезда. Он вовремя применил экстренное торможение, пишет "Российская газета".
По предварительным данным, в результате инцидента пострадал 39-летний иностранец. Он госпитализирован.
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