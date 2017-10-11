Известная актриса найдена мертвой в своей квартире

Известная советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе была найдена мертвой в своей квартире в Тбилиси, передает "Интерфакс". В МВД Грузии рассказали, что по факту произошедшего проводится расследование. Деталей дела не раскрывается. Местные СМИ со ссылкой на родных погибшей сообщают, что наиболее вероятной причиной смерти является сердечный приступ. Актрисе было 58 лет. Лика Кавжарадзе снялась в десятках картин. Известность ей принесла роль Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе "Древо желания".

