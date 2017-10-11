На почте в Москве нашли посылки с радиацией

Работники прижелезнодорожного почтамта на Казанском вокзале в Москве обнаружили две посылки с повышенным радиоактивным фоном, передает газета "Известия". На месте работают сотрудники экстренных служб. Несмотря на высокий радиационный фон, для людей посылки не опасны, передает агентство городских новостей "Москва".

Система радиационного контроля "Янтарь" зафиксировала гамма-излучение. В одной бандероли оказался морской навигационный измерительный инструмент для геодезических и астрономических наблюдений, во второй – электронный измерительный прибор. Оба были незамедлительно изолированы от остальных посылок и в специальном контейнере направлены на утилизацию.

