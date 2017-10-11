При взрыве в Турции погибли люди

Днем 11 октября на предприятии компании Tupras в провинции Измир на западе Турции при проведении ремонтных работ в давно неиспользуемом хранилище нефти произошел взрыв, передает РИА ФАН. После этого на заводе начался пожар. Сообщается о четырех погибших и двух пострадавших. На месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.