При взрыве в Турции погибли люди

Днем 11 октября на предприятии компании Tupras в провинции Измир на западе Турции при проведении ремонтных работ в давно неиспользуемом хранилище нефти произошел взрыв, передает РИА ФАН. После этого на заводе начался пожар. Сообщается о четырех погибших и двух пострадавших. На месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Муж дважды изнасилованной звезды телеэфира попытался удушить провокатора
Артистка сняла мужчину, держащего в руках бутылку пива
Президент Туркмении преподнес президенту России трогательный подарок в честь 65-летия
Экс-участник телестройки прокомментировал скандал в семье Степана и Евгении