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Происшествия

При взрыве в Турции погибли люди

прочитано 405 раз

Днем 11 октября на предприятии компании Tupras в провинции Измир на западе Турции при проведении ремонтных работ в давно неиспользуемом хранилище нефти произошел взрыв, передает РИА ФАН. После этого на заводе начался пожар. Сообщается о четырех погибших и двух пострадавших. На месте работают бригады пожарных и скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

11 октября 2017, 16:09

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