Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро

На Калужско-Рижской линии метро произошел сбой, передает RT. "На южном участке были кратковременно увеличены интервалы движения в сторону центра", – сообщил Telegram-канал Московского метрополитена.
Движение уже вводится в график. "Увеличение интервалов на южном участке было связано с посторонним предметом на пути", – пояснила пресс-служба подземки.
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