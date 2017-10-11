Футболист Сергей Пригода найден мертвым

Скончался защитник сборной СССР и московского "Торпедо" Сергей Пригода. Футболисту было 59 лет, передает RT. Тело спортсмена найдено в его квартире в шведском городе Векше. Причина смерти не называется.

Сергей Пригода выступал в составе столичного "Торпедо" в 1976-1988 годах. С московским клубом он выиграл чемпионат СССР. Карьеру завершил в Швеции, после чего работал тренером.