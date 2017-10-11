В Москве Bentley протаранил опору моста

На западе столицы элитный Bentley протаранил опору моста. ДТП произошло на Аминьевском шоссе со стороны улицы Лобачевского, передает сетевое издание m24.ru.

В автомобиле находились два человека, они не пострадали. Как рассказал телеканалу "Звезда" водитель Bentley, ДТП произошло около 09:00 мск. Сообщить остальные подробности он отказался.