Россиянина порезали в Аргентине

В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса.

Туриста Сергея Эрстова из Нижнего Новгорода ограбили с помощью куска листового металла. Злоумышленники подошли к 23-летнему путешественнику во время прогулки.

Угрожая острым куском металла, преступники потребовали у молодого человека его вещи. Турист попытался поговорить со злоумышленниками, но они ранили его и отобрали рюкзак, телефон и бумажник, сообщает портал Los Andes.

Довольные наживой грабители попытались улизнуть с места преступления, но их задержали оказавшиеся поблизости полицейские. Россиянину вернули его вещи.

Как писали Dni.ru, несколько дней назад на острове Самуи в Таиланде местный житель притворился жертвой наводнения и попросил помощи у россиянки. Та согласилась отвести его на мотоцикле домой, однако в этот момент таец ограбил ее и изнасиловал. Полиция обнаружила у злоумышленника вещи туристки и предъявила ему официальные обвинения.

В августе у отдыхавшего в Риме россиянина злоумышленники попытались отобрать золотую цепочку. В итоге мужчина помог стражам порядка задержать одного из нападавших.

Напомним, в 2015 году в Мексике на микроавтобус, в котором находились туристы из России, было совершено вооруженное нападение. Неизвестные ограбили граждан России, один наш соотечественник был ранен в руку.