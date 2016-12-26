Медведь набросился на участницу съемок шоу "Первого канала"

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Судя по видеозаписи с места происшествия, которая была опубликована на YouTube, пострадавшая отделалась легкими ушибами. По всей видимости, животное напало из-за того, что она слишком неожиданно приблизилась к нему и попыталась прикоснуться.
От лежащей на полу девушки медведя оттащил дрессировщик. Примечательно, что до этого специалист попросил всех присутствующих не трогать животное.
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