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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.
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«Слишком хорошо, чтобы быть правдой», – так можно трактовать позитивные новости этой недели. «Все может оказаться не так плохо, как кажется», – говорите себе, если получите новости негативные. Вот такое противоречивое время!

Вторая декада марта это период Нептуна – планеты плохо прогнозируемой. Черт ее знает, что у нее на уме! Ее энергия может быть светлой и нести вдохновение, творческие инсайты, но может быть и темной, мутной, как вода в мартовских лужах. И на этой неделе будет преобладать второй вариант.

Период с 13 по 19 марта не подходит почти ни для чего: конфликт Марса с Солнцем обычно и так лишает сил, а благодаря вмешательству Нептуна обещает приправить ситуацию ленью, нерадивостью и невнимательностью, желанием прихвастнуть, соврать, обмануть, схитрить. Для людей, нечистых на руку, эта неделя – просто раздолье.

Не стоит в это время верить никому – даже себе! Отложите принятие решений, крупные покупки, переговоры, операции с недвижимостью, переезд, смену работы, диагностику, начало лечение новыми препаратами, знакомства с противоположным полом. Все вышеописанное может принести разочарование или даже большие проблемы.

Максимум, что можно делать – заниматься творчеством, придумывать что-то оригинальное: от одежды до произведений искусства. Писатели, художники, композиторы, модельеры, мастера ручного труда могут рассчитывать на разгул фантазии и плодотворную работу, в особенности 15 – 16 марта, когда Нептун поочередно соединится с Солнцем и Меркурием, а Венера переместится в Телец.

Используйте этот период для своих увлечений, отдыха, спокойных рутинных дел, чтения книг. Эта передышка очень полезна, ведь с 20 марта нас ждет новый взлет активности. Так что «ленивая неделя» очень кстати!

Овен

Многое в вашей жизни завершается, подходит к концу. Из-за этого неделя для некоторых Овнов может быть в какой-то степени судьбоносной: окончательно уйдут в прошлое отношения, учеба или интерес. С 20 марта начнется новый этап жизни, подготовьтесь к нему, настройтесь на самые позитивные варианты!

Телец

Венера 16 марта войдет в ваш знак, будучи в не очень хорошей форме после стычки с Плутоном. Тельцам следует быть осторожными и не пытаться бороться с теми, у кого больше прав. Посвятите неделю разбору завалов, наведению порядка, а если сил на это нет – отдыхайте так, как сейчас хочется.

Близнецы

Вашему Марсу на этой неделе несладко – ему предстоит дать бой Нептуну и самому Солнцу. Учитывая это, вряд ли вы будете в состоянии переделать кучу дел – энергии может просто не хватить. Так что заранее настройтесь на самый лайтовый вариант: делайте то, что получается, а остальное подождет.

Рак

Постарайтесь не развивать мысли о том, что кто-то замышляет против вас плохое, вас разлюбил (-а) партнер / партнерша, или вдруг изменил отношение начальник – планеты на этой неделе щедры на иллюзии, фейки, ошибочные выводы. Занимайтесь самыми что ни на есть земными делами, и спокойно ждите выходных.

Лев

Неделя может быть неудачной в плане финансов, долгосрочных стратегий, знакомств, важных встреч, на которые вы рассчитывали. Старайтесь экономить деньги и не поддавайтесь импульсивным желаниям в любовной сфере: сейчас легко нарваться на мошенников и просто ненадежных людей или врунишек.

Дева

Ваши уязвимые места сейчас – работа, бизнес и парные отношения. В любой из этих сфер может произойти мутная ситуация. Важно не паниковать и не давать быстрых ответов, выторгуйте себе право подумать и принять решение на следующей неделе или хотя бы в воскресенье, когда Меркурий перейдет в Овен.

Весы

Множество забот, поручений, мелких дел, необходимость исправлять ошибки, сделанные в прошлом – вот чем придется заниматься Весам. В принципе, вы любите быть занятыми, и это правильно (меньше времени на глупые мысли), но старайтесь не перетруждаться. Режим дня, тайм-менеджмент – ваше все!

Скорпион

Понедельник окажется самым приятным для Скорпионов, особенно творческих профессий. Начиная со вторника лучше нажать на тормоз в любых делах, спорте, развлечениях, личной жизни. Воздерживайтесь от покупок и если у вас есть дети, не нужно их усиленно воспитывать сейчас, не портите им самооценку.

Стрелец

Вы начнете неделю с Луной в вашем знаке, из-за чего можете чувствовать себя не слишком уверенно. Возможны конфликты с теми, кто старше по возрасту или должности. Дома тоже вероятны неожиданности, требующие вмешательства. Старайтесь не ссориться со своими домашними, а также следите за сантехникой и трубами.

Козерог

Не назначайте ничего важного на 16 марта, когда Луна в вашем знаке будет грустить и посылать вам пораженческие мысли. Гоните их прочь, но не говорите себя что-то типа «Соберись, тряпка!» Попробуйте просто нажать на паузу. Вы не ленитесь и не тянете время, вы выжидаете более подходящий момент!

Водолей

С финансами у Водолеев будет не очень, с настроением – тоже, особенно в субботу. В целом неделя не обещает вам ничего выдающегося, скорее наоборот: серенькие будни, рутинные дела. Пообещайте себе не пытаться поднять себе настроение покупками и вредными вкусняшками, попробуйте что-то другое!

Рыбы

Сатурн осваивается в вашем знаке, делает по нему первые шаги, а Солнце – последние. 20 марта светило окончательно покинет Рыбы на целый год. Не ждите от себя трудовых подвигов или отличных оценок на учебе – ваш уровень энергии сейчас понижен, берегите здоровье и давайте себе разные поблажки.

Фото: @Dragana_Gordic/freepik.com
13 марта 2023, 19:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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