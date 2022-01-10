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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 10 по 16 января 2022 года.
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Первая рабочая неделя года редко вызывает энтузиазм – это скорее время адаптации. Мало кто в эти дни готов штурмовать карьерные вершины и бежать делать деньги, и это правильно – лучше входить в новую реальность постепенно.

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Торопиться и суетиться на этой неделе точно не стоит, потому что вряд ли это принесет результаты. Увы и ах, звезды так встали, что достичь значимых успехов в делах смогут лишь единицы. Остальным же придется либо отступить, либо – что даже мудрее – пересмотреть свои планы и перенести активности на февраль.

Тормозить дела, процессы, наше мышление будет не только Меркурий, который 14 января уйдет в ретро-фазу, но и другие планеты: ретро Венера, стационарный Уран, беспомощный Юпитер, подавленный Нептун и дезориентированный Марс.

Бурная деятельность в этот период может оказаться не только напрасной, но и деструктивной или ошибочной. Она не улучшит ситуацию, а наоборот, что-то разрушит или заведет не туда, куда вам надо. Кроме того, возрастет активность обманщиков, аферистов, да и у обычных людей могут появиться соблазны поступать не по совести.

Поэтому не стоит на этой неделе заключать договоры, переезжать, менять работу, создавать семью, открывать бизнес, подавать заявления, делать плановые операции и серьезные косметологические процедуры. Благоприятным это время будет для творчества, рутинных дел, наведения порядка в документах, поиска ошибок, сбора информации.

К выходным в воздухе может повиснуть напряжение, появятся тревожные слухи – это соединение Солнца с Плутоном заставит нас почувствовать хрупкость и уязвимость мира. В эти дни избегайте толпы, массовых мероприятий, поездок в метро, контактов с людьми в форме. Обратитесь к себе, поищите внутри себя ответы на вопросы и собственные резервы – это пойдет на пользу!

Овен

Овнам звезды рекомендуют начать год с самых простых и неважных дел – таких, о которых быстро забываешь. При этом постарайтесь не критиковать себя, не устраивать себе разборы полетов. Также будьте осторожны с лекарствами и огнем, а от спортивных занятий лучше вообще отказаться.

Телец

Для Тельцов неделя будет не самой простой, но не из-за каких-то неприятностей и событий, а из-за субъективной оценки происходящего. Вам будет казаться, что все хуже, чем есть. Такой период мрачности надо просто пережить – он скоро закончится. Вам могут помочь любимые фильмы, книги, игры – мир, в который можно сбежать.

Близнецы

В личной жизни Близнецов происходит что-то непонятное: тайные отношения или запретное чувство, а может вообще любовная магия? На всякий случай обходите стороной тех, кого плохо знаете. Поторопитесь доделать дела, связанные с учебой и поездками до 14 числа, когда Меркурий станет ретроградным.

Рак

Все самые важные дела планируйте на среду и воскресенье – в эти дни вы будете чувствовать себя уверенно и бодро. В остальные дни сбавляйте обороты, выключайте в себе синдром отличника. Будьте наблюдательны и проследите, в каких делах наметился прогресс – в них вам будет везти весь год.

Лев

Жизнь поставит Львов перед выбором: взять на себя еще больше работы или обязанностей, либо сказать твердое «нет». Звезды советуют искать любую возможность для отказа от новой порции ответственности. Выходные важно провести дома, не занимаясь ничем серьезным – спите, гуляйте, слушайте любимую музыку.

Дева

Перемены, которые произошли у Дев в конце года, продолжатся. Вам предстоит разобраться в них, привыкнуть к своей новой роли. Сатурн с Меркурием также спешат напомнить вам о том, что нужно беречь здоровье, особенно позвоночник, суставы и органы дыхания. Включите режим бережного отношения к себе.

Весы

Весам важно исключить суету и спешку. Все, что вы захотите срочно сделать, потом окажется ненужным. Также вы можете с удивлением обнаружить, что ваша способность легко договариваться с окружающими временно отключена. Переждите этот момент, сместите фокус на делах дома, семьи.

Скорпион

Среди людей, которые на этой неделе будут неудачливы в деньгах, окажется много Скорпионов. Особенно внимательными нужно быть тем, кто влюблен – деньги и романтика не очень хорошо сочетаются. Будьте внимательны в выходные: соединение Солнца с Плутоном может сильно повлиять на вашу жизнь.

Стрелец

Марс в вашем знаке будет конфликтовать с Нептуном – включите на максимум бдительность. Лучше прослыть параноиком, чем оказаться обманутым! Поставьте на паузу все, что можно, и занимайтесь только рутинными делами. Постарайтесь сделать так, чтобы никто не смог влиять на ваше настроение и веру в себя.

Козерог

Самое значимое планетарное событие произойдет в вашем в знаке в воскресенье – соединятся Солнце, Селена и Плутон. В этот день вы почувствуете огромную энергию, которую можно использовать во благо. Но будьте осторожны, особенно если захотите влиять на других людей – результат может быть неожиданным.

Водолей

Меркурий сбрасывает скорость и входит в ретро фазу в вашем знаке, а вместе с ним затормозятся и ваши дела, способности. Это неудачное время для покупок, переговоров, поездок. С учебой могут возникнуть проблемы. Не нарушайте законы и держитесь подальше от тех, кто это делает.

Рыбы

На этой неделе в центре обе планеты, пребывающие в вашем знаке: Юпитер и Нептун. И один, и второй пока в невыгодных позициях, поэтому вам пока не стоит рассчитывать на легкие победы. Делайте все на совесть, не торопитесь. Расслабляйтесь без алкоголя, больше гуляйте, старайтесь хорошо высыпаться.

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Фото: Дни.ру
10 января 2022, 08:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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