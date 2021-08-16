Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 2021 года

Что нас ждет по гороскопу с 16 по 22 августа, рассказала астролог Лилия Любимова.

«Словом можно добить, словом можно спасти,

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Словом можно полки за собой повести» –

будьте осторожны на этой неделе, каждое сказанное вами слово будет иметь значение.

Произойдет это из-за соединения Марса и Меркурия 19 августа. Сойдясь в знаке придирчивой и законопослушной Девы, они сконцентрируют наше внимание на сфере общения. В период действия аспекта (16-22 августа) активизируются контакты, а слова приобретут дополнительный вес.

Будет проще убеждать, находить нужные доводы и факты, работать с информацией. Журналистам, блогерам, писателям будет легче создавать доходчивые тексты. И вообще всем без исключения в это время будет хорошо даваться интеллектуальный труд. Самое время учиться; составлять подробные планы или отчеты; работать с документами.

Углубиться в свои дела стоит еще и потому, что 20 августа конфликт Солнца с Юпитером осложнит взаимопонимание между подчиненными и руководителям, обычными людьми и теми, кто управляет. Поэтому вторая половина недели не подходит для обращений к руководству, чиновникам, гос.структурам.

Вторая ипостась этого аспекта – искажение реальности. В такие моменты люди слишком оптимистично оценивают ситуации и могут браться за то, что им не по силам, а также сорить деньгами и погружаться в долги. Поэтому для шопинга, косметических процедур, смены и поиска работы, деловых переговоров и романтических знакомств время, увы, неподходящее.

Закончится неделя полнолунием в Водолее. Вторым по счету за это лето! Мы словно вернемся на месяц назад и сможем что-то исправить или еще разок насладиться чем-то. Посвятить день полнолуния, 22 августа, звезды рекомендуют интеллектуальным занятиям. Подойдут чтение, учеба, экскурсии, книги и фильмы, которые заставляют задуматься.

Овен

Внимание Овнов-родителей будет поглощено проблемами детей – их учеба, развитие и здоровье потребуют участия. У остальных представителей этого знака появятся дела, в которых нужно будет проявить креатив. Полнолуние принесет перемены, связанные с друзьями или соц.сетями.

Телец

Неделя будет довольно приятной для вас: ожидаются развлечения, праздники, подарки. Уран в вашем знаке станет ретроградным 19 августа: какие-то дела замедлятся или пойдут на второй круг. Полная Луна прояснит ситуацию на работе: правильно задав вопрос, вы получите ответ.

Близнецы

В четверг звезды порадуют вас подарком, причем необязательно материальным. Возможно, это будет благодарность от человека, которому вы когда-то помогли. Неделя не подходит для дальних поездок, экзаменов, тестирования. Полнолуние покончит с неопределенностью в учебе.

Рак

В четверг и пятницу Ракам противопоказаны покупки – вы рискуете не вписаться в бюджет. Сосредоточьтесь на личной жизни, где сейчас не все идеально, но помните, что все сказанное вами будет помниться долго. В день полнолуния могут прийти деньги или чье-то решение, касающееся денег.

Лев

Полнолуние и выход Солнца из вашего знака – все это произойдет в один день, 22 августа. Несложно догадаться, что это время не подходит для важных дел и высоких нагрузок. А вот вначале недели еще можно будет активно заниматься делами. Вы договоритесь о чем-то, что впоследствии принесет деньги.

Дева

Меркурий и Марс соединятся в четверг в вашем знаке, а в конце недели они сделают по очереди благоприятные аспекты к Урану. Будет много новой информации, общения, публичных выступлений. Ближе к полнолунию позаботьтесь о здоровье, устройте себе качественный отдых.

Весы

Начало недели ознаменуется входом в ваш знак Венеры – это одно из самых приятных астрособытий года. Планета денег и любви обязательно принесет что-то хорошее. День полнолуния посвятите детям (ваши слова будут хорошо доходить до них) или творчеству (особенно написанию текстов).

Скорпион

В понедельник будьте аккуратны с деньгами, ну а если все же потеряете какую-то сумму, то не жалейте о ней – скажите себе, что это некая плата Вселенной. Поставьте на паузу все дела, связанные с жильем, недвижимостью. Полнолуние посвятите своей семье, найдите добрые слова для каждого.

Стрелец

Неделя начнется с искушения или встречи с человеком из прошлого. Следите за тем, что говорите, и вы избежите многих бед. Начиная с четверга вероятны сложности с поездками, включая поломки авто. В день Полной Луны может барахлить техника: компьютеры, телефоны.

Козерог

Луна проведет в вашем знаке среду и четверг, помогая с помощью интуиции и мягкой силы добиваться целей. Пятница и все выходные будут связаны с темой денег: возможен как приход, так и расход. Полнолуние дает шанс изменить отношение к деньгам, проработать негативные установки о богатстве.

Водолей

Второе за лето полнолуние в вашем знаке – не случайность. Вас ждут перемены, которые во многом будут зависеть от способности действовать самостоятельно, на свой страх и риск. События этих дней совсем не рядовые, поэтому отнеситесь к ним серьезно, не пренебрегая деталями.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут закончить любой затянувшийся процесс – как работу, так и отдых или период прокрастинации. Тем, кто строил много планов, рекомендуется взяться за их осуществление, иначе они так и останутся планами. Полнолуние идеально подходит для благотворительности или волонтерства.