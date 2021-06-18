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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Каким будет гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года, рассказала астролог Лилия Любимова.
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Такое впечатление, что где-то на небесах прорвало плотину: чтобы перечислить все астрособытия нынешней недели, мне понадобится целый абзац! Прощай застой и скука, бесконечное топтание на месте. Уже с 20 июня все начнет меняться.

В этот день станет ретроградным Юпитер. Это значит, что до середины октября нужно поставить на паузу такие дела, как открытие и закрытие бизнеса, внесение изменений в важные документы, контакты с гос. органами. Сделав это на ретро Юпитере, вы столкнетесь с бесконечными препонами, новыми законами, чужой некомпетентностью.

Зато 22 июня выйдет из ретро фазы Меркурий, и станет легче общаться, договариваться, рекламировать, продавать и покупать. Но главным событием, гласит гороскоп на неделю, будет, безусловно, день летнего Солнцестояния, 21 июня. Это время, когда энергия природы находится на самом пике, и его грех пропускать.

Что делать в этот день? Прислушиваться к себе, строить планы, думать, медитировать. Дела и темы, к которым появится интерес, будут волновать вас следующие полгода. Можно делать магические ритуалы, которых у наших предков было множество, но только если вы во все это верите.

21 июня сменит знак Солнце – оно войдет в Рак, и у многих изменятся планы и запросы. 24 числа нас ждет полнолуние в Козероге, которое прояснит ситуацию в долгих процессах. Например, недавно сменившие работу окончательно поймут, не прогадали ли они; а состоящие в длительных отношениях определятся, стоит ли им вступать в брак.

И наконец, 23 и 27 июня произойдет два очень позитивных астрособытия: в них будут задействованы самые добрые планеты, несущие нам удачу, счастье, радость, достаток и комфорт. Это Юпитер, Венера и Солнце.

23 июня Солнце и Юпитер сойдутся в дружеском аспекте, помогая нам оказаться в нужное время в нужном месте. А 27 Венера перейдет в знак Льва, начиная череду дней, крайне удачных для светской жизни, публичных выступлений, покупок нарядных вещей и драгоценностей. Приступать к этим приятным занятиям можно уже в воскресенье, утверждает гороскоп на неделю.

Овен

Всю неделю вы будете выходить сухими из воды из любых передряг, и только в пятницу какие-то события заставят поволноваться. Но в целом неделя очень хороша: хотя вы не будете хватать с неба звезды, но и без достижений не останетесь. Ждите хороших новостей от друзей и единомышленников.

Телец

Даже яркие астрособытия этой недели не смогут изменить повестку дня у Тельцов. На работе и дома продолжатся перемены, которые идут уже не первый месяц. В воскресенье кто-то может вывести вас на эмоции, будьте готовы, предупреждает гороскоп на неделю. В пятницу улыбнется удача в учебе или в делах, связанных с путешествиями, заграницей.

Близнецы

Среда – ваш лучший день. Меркурий в вашем знаке в среду застынет на месте, после чего весело побежит вперед. Ваши дела последуют тем же маршрутом. Что-то сдвинется с мертвой точки, и вам станет легче. Солнце с Юпитером помогут в разговоре с начальством о повышении зарплаты.

Рак

В понедельник в ваш знак войдет Солнце, озаряя ярким светом вашу скромную персону. Как минимум один раз за ближайший месяц вы побываете в центре внимания – в свой день рождения. Вы станете увереннее в себе и сможете раздвинуть личные горизонты – замахнуться на цели, которых раньше побаивались, утверждает гороскоп на неделю.

Лев

Вы добьетесь отличных результатов в делах, но только в тех, к которым питаете страсть. В среду станет больше денег: принесет прибыль игра на бирже или вам вернут долг. В воскресенье в вашем знаке появится Венера: вы станете еще ярче и заметнее, успешнее и популярнее.

Дева

Вы выиграете от смены направления Меркурия: в делах, которые шли ни шатко, ни валко, наметится прогресс, гласит гороскоп на неделю. Разберетесь с учебой, продвинетесь вперед на пути к целям. В середине недели придут радостные новости, удачей закончится поездка, либо вы окажетесь в числе счастливчиков.

Весы

Вы получите подтверждение собственной значимости, заметите, что ваш авторитет растет. Солнце и Юпитер ориентируют вас на серьезные дела: карьеру, бизнес, отношения с важными людьми. Меркурий поможет с билетами, путешествиями, учебой. А Венера подтолкнет к социальной жизни.

Скорпион

Понедельник – день тяжелый для Скорпионов: Луна в вашем знаке попадет под горячую руку Урана. Совет от гороскопа на неделю: будьте осторожны с электричеством и средствами связи. Среда порадует развлечениями, успехами детей, спортивными достижениями. Многим Скорпионам на этой неделе дадут отпуск.

Стрелец

Вы чувствуете себя в своей тарелке и легко "отбиваете мячи", прилетающие в вас. В среду звезды сойдутся в вашем секторе семьи и дома, так что ждите хороших новостей, касающихся членов семьи, недвижимости. В то же время Марс манит вас активным отдыхом – самое время отправиться в отпуск.

Козерог

В середине недели – ваш звездный час в делах, в которых участвуют двое: вы и кто-то еще. Это переговоры, отношения, работа с репетитором, тренером, врачом и т.д. Четверг – день, который надо провести с осторожностью. Обман или измена партнера, неудачные покупки, потеря вещей могут расстроить вас, предупреждает гороскоп на неделю.

Водолей

В личной жизни назревает конфликт, который вы пока еще можете предотвратить. Но ваше внимание, скорее всего, будет сосредоточено на работе и заработках: здесь Юпитер и Солнце могут помочь оказаться среди тех, кому повысят зарплату или улучшат условия труда.

Рыбы

Юпитер останавливается в вашем знаке и проведет немало времени, замерев на месте. Это скажется на ваших делах, но пойдет на пользу, дав время на раздумья, утверждает гороскоп на неделю. Солнце поможет попасть в хорошее место на отдых и получить от него удовольствие, а Венера намекает на то, что у вас могут появиться дети.

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Фото: Yu Fangping/ Sipa Asia/ www.globallookpress.com
18 июня 2021, 21:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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