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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Каким будет гороскоп на неделю с 17 по 23 мая, рассказала астролог Лилия Любимова.
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Таких недель в году мало, поэтому астрологам хочется рассказывать о них на каждом углу. Суть в том, что с 17 по 19 мая включительно можно достичь своих целей быстрее и легче, чем, например, за весь июнь! Представляете?

Столь шикарные возможности дадут нам звезды. В первую очередь, трин Солнца с Плутоном. Он отвечает за силы, которые нам неподвластны. И в первой половине недели, на фоне растущей Луны и активного Марса, эти силы окажутся на нашей стороне: будут складываться удачные обстоятельства, которые от нас не зависят, а у нас хватит энергии что-то предпринимать.

Это обещает успех во многих начинаниях, особенно в тех, которые являются второй попыткой. Также в привилегированном положении могут оказаться командные проекты и игроки, члены групп единомышленников, общественные активисты, гласит гороскоп на неделю.

20 мая, в четверг, расстановка сил изменится. Солнце войдет в Близнецы, а Венера подружится с фанатом точности и дисциплины Сатурном. У многих изменятся интересы. Конец рабочей недели будет идеальным для подведения финансовых итогов, сдачи отчетов, наведению порядка в бумагах и деньгах, перехода к разумному потреблению.

Интересные события начнут происходить в любовной сфере. Кто-то решится возобновить отношения, которые уже давно пылятся на дальней полке воспоминаний. Кто-то начнет интересоваться партнерами постарше себя. Найдется немало желающих вступить в брак по абсолютному и нескрываемому расчету.

Религиозным людям, а также сторонникам строгой трудовой этики или экономии денег будет проще находить друг друга, общаться, флиртовать и составлять крепкие пары, объединенные общей идеей ограничений и дисциплины.

В выходные окончательно замедлятся Меркурий и Сатурн. Так что боевой настрой и возможности, которые были в начале недели, превратятся в тыкву. Гороскоп на неделю сулит время расслабления, когда хочется пассивно получать интеллектуальные удовольствия: лежать на любимом диване и читать, слушать, смотреть любимые передачи.

Овен

Начало недели благоприятно для заработков, особенно связанных с публичностью, рекламой, презентациями, выступлениями перед аудиторией, социальными сетями. К концу недели интересы изменятся: посредничество, информация, знакомства, будут важнее денег.

Телец

В понедельник вам можно выдвигаться в депутаты или в представители каких-то групп людей, коллективов. В начале недели удача реальна и в учебе, дальних поездках, в судах и вообще в юридических делах. С четверга появится интерес к монетизации ваших знаний и интеллектуальных способностей, утверждает гороскоп на неделю.

Близнецы

Вы умеете разговорить любого собеседника, и в начале недели это поможет раздобыть ценную закрытую информацию, чужие готовые разработки и т.п. С того момента, как Солнце войдет в ваш знак, личные дела станут приоритетными, и это правильно – ваше время пришло, исполняйте свои желания.

Рак

В понедельник внутренний раздрай или непонятное упрямство может помешать успеху в делах, предупреждает гороскоп на неделю. Вторник будет другим – вам удастся ловко провести переговоры, заручиться поддержкой большого количества людей. К концу недели активность можно свернуть в пользу уединенного отдыха в тишине.

Лев

Начало недели бесценно для Львов с амбициями в карьере, политике, общественных проектах. Вас поддержат люди, принимающие решения, либо вы найдете себе важных покровителей. С четверга можно наращивать активность в соц.сетях, проводить время с друзьями, больше общаться.

Дева

Девы успешно выступят на олимпиадах (спортивных и интеллектуальных), победят на международных соревнованиях, конкурсах. В четверг и пятницу вам могут помешать эмоции. Гороскоп не неделю советует Девам разобраться, не являются ли эмоции реакцией на перенапряжение. Может быть пора отдохнуть?

Весы

Банк одобрит вам крупный кредит, ипотеку, государство может дать добро на компенсацию, грант или льготы. Весы – инвесторы получат хорошую прибыль от своих вложений. Очень милым и гармоничным днем будет воскресенье – вы сможете провести его так, как мечтали.

Скорпион

Согласно гороскопу на неделю, Скорпионы смогут официально закрепить договоренности – подписать контракт, партнерский договор, подать заявление в ЗАГС. Во второй половине недели придется заниматься финансовыми делами партнера или кредитами, возвратом долгов, поисками выгодных предложений от банков.

Стрелец

Стрельцы, которые занимаются своим здоровьем, в начале недели могут получить важную консультацию, обследование, новое лечение. Все это пойдет на пользу. Остальным повезет с новой работой или улучшением условий труда. Во второй половине недели оживится личная жизнь.

Козерог

Козерогам, занятым в индустрии развлечений, красоты, воспитания детей, а также спортсменам и творческим личностям гороскоп на неделю сулит везение. Ваши способности и таланты получат признание и даже восхищение. К концу недели стоит подумать об отдыхе, полезном для здоровья.

Водолей

Вы можете удачно купить или продать жилье, и даже получить его бесплатно. Если задуман ремонт – вас ждут скидки на материалы и услуги толковых мастеров. Все будет складываться на удивление удачно. С четверга в разы вырастут шансы устроить личную жизнь на основе взаимной любви.

Рыбы

Вы получите пользу от поездок по городу, местных публичных мероприятий. Это могут быть дни открытых дверей, встречи с жителями района или соседями, публикации, презентации ваших работ. Вас ждут новые контракты и полезные связи. С четверга все изменится, гороскоп на неделю советует сделать паузу.

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Фото: Дни.ру
14 мая 2021, 14:44 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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