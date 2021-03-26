Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Что вы делаете, если в дороге вас застал туман? Наверняка невольно сбрасываете скорость и становитесь более сосредоточенными. Вспомните это состояние сейчас, оно вам пригодится. Потому что именно такой стиль поведения убережет от неприятностей в первую половину этой недели.

Весь март Нептун так или иначе действовал на людей, пока по Рыбам проходили Солнце и Венера. И вот заключительный аккорд – в начале недели с этой странной планетой соединится Меркурий. Тот самый, что отвечает за наш мыслительный процесс, передвижения, обмен, общение, торговлю и т.д.



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Этот союз будет сбивать с толку. Люди будут верить в слухи и сплетни, теории заговоров, не замечать очевидного и врать без причины. Поэтому астролог Лилия Любимова и напомнила о вождении автомобиля в туманную погоду. Будьте внимательны и осторожны, отключайте эмоции в ходе принятия решений.

Это будет получаться, потому что строгий Сатурн придет на помощь. Он сможет охладить пыл влюбленных, шопоголиков, транжир, наивных людей и самовлюбленных нарциссов. Также за счет усидчивости, дарованной Сатурном, многие на этой неделе смогут хорошо поработать, сделать отчеты, подвести итоги месяца.

В целом вся рабочая пятидневка хороша для окончания процессов, но не для их начала. Завершайте начатое, подсчитывайте прибыль и убытки, делайте работу над ошибками, рекомендует гороскоп на неделю.

В субботу, когда Венера войдет в королевский градус Овна, прекрасно пройдут свидания у тех, кто не боится быть яркой индивидуальностью. Также этот день хорош для покупки непрактичных, но ярких вещей – например, праздничных нарядов и аксессуаров.

Ну а в воскресенье Меркурий попрощается с Рыбами и мы окончательно перейдем к более энергичной, щедрой на впечатления жизни. Апрель начинается все-таки!

Овен

То, что Овны отбросили, через что перешагнули, может напомнить о себе. Этот период вообще готов удивить вас тем, что вы откроете в себе и в других, и это сделает вас менее категоричными. Из хороших новостей гороскопа на неделю: Овнам будет сопутствовать удача в поездках, спорте и общении, а в воскресенье – еще и в любви.

Телец

Напряженная неделя ждет Тельцов: придется много действовать, причем не всегда прямо, а часто завуалировано или через других людей. Умеющих зарабатывать на финансовых инструментах, биткоинах, аукционах ждет успех. В выходные звезды советуют сходить в храм или музей, либо побыть в уединении.

Близнецы

Марс в вашем знаке получает активную поддержку Солнца и Венеры. Совет от гороскопа на неделю: используйте синергию всех трех планет для достижения целей! Опирайтесь на собственные силы, но не отказывайтесь и от помощи друзей, единомышленников, покровителей. Это время коллективной работы, в одиночку результаты будут скромнее.

Рак

В учебе, религиозных и мировоззренческих вопросах вам будет сложно: чем больше информации удастся найти, тем сложнее потом разобраться. Придерживайтесь простых решений, не забирайтесь в дебри. Неделя не подходит для путешествий. Выходные станут приятной отрадой.

Лев

Не пытайтесь что-то решить с налоговой, банками, гос.структурами на этой неделе – вас будут переправлять от одного работника к другому, но дело не сдвинется. Гороскоп на неделю рекомендует переключиться на учебу, или на приятные мысли об отпуске: подумайте, где хотите его провести и когда это лучше всего сделать.

Дева

Странные люди будут встречаться вам повсюду: на работе, в метро и на улице, на свидании и в очереди на кассу. Вас также могут попытаться обмануть, пригласить в непрозрачный бизнес. Настройтесь на игнор всех идей и предложений от посторонних, занимайтесь своими делами и не отвлекайтесь.

Весы

Путаница, ошибки, сбои в работе программ, ощущение неопределенности – примерно такие проблемы ожидаются на работе. Эту неделю можно просто вычеркнуть, если вы собирались сделать что-то важное для карьеры. А вот в личной жизни может произойти приятное, гласит гороскоп, – встреча или разговор,

Скорпион

Луна в вашем знаке во вторник и среду превратит «яд в лекарство» – то, что другим может грозить неприятностями, вам сойдет с рук. Но творческим личностям лучше не рисковать, а погрузиться в мир своих идей. Также звезды напоминают, что неделя хороша для укрепления здоровья.

Стрелец

Дома у Стрельцов могут произойти странные события, на всякий случай акцентируйтесь на его безопасности и не оставляйте маленьких детей без присмотра. Согласно гороскопу на неделю, тема любви и развлечений будет главной – весна действуйте на вас, как шампанское. Не наделайте ошибок!

Козерог

Козерогам повезет в поездках: вы быстро вернетесь домой, все будет происходить без задержек. Не забывайте, что продолжается время больших возможностей в таких сферах, как недвижимость и семейный бизнес. Исключение составят выходные – дни пониженного настроения и тонуса.

Водолей

Исключите из своих планов денежные операции и финансовые решения: на этой неделе велик риск потерять деньги из-за ошибок, обмана или невнимательности. Зато в вашем творческом секторе гороскопа прекрасное сочетание планет! Переключайтесь на хобби, которые вас зажигают, рекомендует гороскоп на неделю.

Рыбы

Как последний гость на дне рождения, Меркурий в воскресенье покинет Рыбы, оставив вас наедине с Нептуном. Это даст возможность закончить все, чем вы занимались в марте, но выводы об этом делать пока рано. Совет от гороскопа на неделю: воздержитесь от любых выводов, особенно касающихся лично вас.