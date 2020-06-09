Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года

Близнецам нужно держать себя в тонусе, Раков ждут приятные сюрпризы, а Девам стоит взять все под свой личный контроль. О том, что говорят звезды, читайте в нашем свежем гороскопе на сегодня, 10 июня 2020 года.

Овен

Сегодня обратите внимание на соглашения и договоренности, которые у вас имеются. Проверьте, все ли обязательства по отношению к вам выполняются. Быть может, ваши партнеры халтурят и не выполняют обещанное. Скорее всего, если заметить, что что-то не так, то ситуацию еще можно выправить. Гороскоп говорит, в среду, 10 июня, не цепляйтесь к старому, и если у вас есть желание и юридическая возможность аннулировать не устраивающий ваш контракт – рассмотрите возможность сделать это. Не исключено, что это будет самым правильным решением.

Телец

Не ждите много от малознакомых людей. Будьте готовы сегодня к тому, что реальная сущность людей будет отличаться от того фасадного образа, который они пытаются на себя навесить. Поэтому гороскоп рекомендует не строить завышенных ожиданий от кого-либо, тогда и разочарований будет меньше. Надейтесь на самих себя и собственные силы. Что касается личной жизни – то здесь необходимо проявить умение прощать и входить в положение любимого человека. Это оградит вас от ненужных конфликтов.

Близнецы

Сегодня и в ближайшие дни вам нужно поддерживать себя в тонусе, вам понадобятся силы. Поэтому ограничьте прием алкоголя, высыпайтесь, занимайтесь спортом. Это позволит вам не сдать свои позиции и, возможно, добиться новых успехов. Также гороскоп говорит, в среду, 10 июня, не позволяйте кому-то из окружений самоутверждаться и повышать свой статус за свой счет. Отстаивайте свои личные границы и свое положение, иначе помыкания со стороны могут превратиться в постоянную практику.

Рак

Ожидайте приятных сюрпризов. В целом сегодня судьба будет к вам благосклонна, и жизнь будет наполнена счастливыми случайностями и маленькими приятностями. День будет заряжен позитивом. Расслабьтесь и просто плывите по этим волнам, получая удовольствие от процесса. Гороскоп советует смотреть в будущее с оптимизмом и открыть себя для нового опыта, который будет не только интересен, но и полезен в будущем. В общем, выше нос и только вперед.

Лев

У вас сегодня могут возникнуть сложности при командной работе. Не всегда будет возможность добиться полного взаимопонимания, возможны конфликты точек зрения и амбиций. Причем, если вы будете выступать в сложной ситуации в роли стороннего наблюдателя, то сохранить нейтралитет, скорее всего, не удастся и придется брать на себя статус судьи. Гороскоп говорит, в среду, 10 июня, постарайтесь учитывать все мнения и вырабатывать коллегиальные решения, которые максимально устроят все стороны. Это поможет минимизировать издержки.

Дева

Ваш девиз сегодня должен гласить: если вы хотите сделать что-то правильно, то лучше это сделать самим. Люди, на которых вы возлагаете какие-либо надежды, могут оказаться не самым лучшим выбором для этого, или попросту ненадежными. Поэтому действуйте самостоятельно. Гороскоп рекомендует минимизировать вещи и обстоятельства, которые находятся вне вашего непосредственного контроля. Также следует грамотно расставить приоритеты, не разменивая силы на второстепенные вещи. Это залог победы на длинной дистанции.

Весы

Сегодня не забывайте, чтобы попасть в небо, нужно метить в звезды. То есть ставьте амбициозные цели и не бойтесь к ним продвигаться. Ваши таланты и навыки могут поспособствовать стремительному прогрессу в выбранном направлении. Надежды и мечты могут стать реальностью, главное – не сидеть на месте. Ведь под лежачий камень вода течь не будет. Также гороскоп говорит, в среду, 10 июня, в случае какой-то коллективной деятельности у вас хорошие шансы проявить свои лидерские качества. Не упустите момент.

Скорпион

Если вы в отношениях - постарайтесь создать атмосферу счастья. Сегодня поработайте над тем, чтобы все самые важные потребности любого человека были удовлетворены, и он ни в чем не нуждался. Это создаст благотворную среду, которая придаст сил вам обоим, а еще доставит ни с чем не сравнимое удовольствие. Если вы в поиске – дарите радость окружающим, охотнее общайтесь с представителями противоположного пола. И тогда шансы встретить "того самого" человека сильно увеличатся.

Стрелец

Сегодня добавьте в свой арсенал немного самоцензуры. Велика вероятность того, что вы будете что-то "ляпать" невпопад или разбалтывать секреты. Это чревато ухудшением отношений со значимыми для вас людьми. А этого допускать однозначно не стоит. Также гороскоп предупреждает, в среду, 10 июня, вы можете чувствовать сильное нетерпение в самых разных делах. Помните, как говорится, поспешишь – людей насмешишь. Поэтому действуйте обдуманно. Тем более, что времени, скорее всего, будет предостаточно.

Козерог

Присмотритесь сегодня к самым главным сферам в своей жизни. Любовь, работа, жизненное пространство, перспективы на будущее. Если где-то будут выявлены серьезные "просадки", то нужно думать, как исправить ситуацию. Без этого вашего "колесо жизни" будет кривым и постоянно "скакать" на ухабах, лишая вас ощущения гармонии. Гороскоп говорит, выделите для себя приоритетные направления и наиболее тщательно проработайте их.

Водолей

Постарайтесь сегодня очистить свой разум от всего лишнего, избавиться от назойливых мыслей, роящихся в голове. Пусть даже ваше мышление упростится, зато будет ясным и конкретным, а не суетливым и сумбурным. Это поможет избежать серьезных ошибок. Гороскоп говорит, в среду, 10 июня, самый лучший вариант – это неспешная спокойная работа, без каких-либо судьбоносных вызовов и авралов. Постарайтесь обеспечить себе именно такое течение дня.

Рыбы

Вы будете сегодня особенно сильны в эмоциональной сфере. Это дает некоторое могущество и влияние на людей. Но постарайтесь все же нести в мир свет, а не заражать все вокруг своим негативом или испепелять яростью. Гармонизируйте свой фон. Гороскоп говорит, в будущем вы пожнете то, что посеете. Поэтому созидайте, а не разрушайте. Ободряйте и вселяйте надежду, а не подвергайте критике и сомнению. Скорее всего, это будет наилучший выбор.



