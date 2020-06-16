Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года

У Овнов сегодня будет великий день, Весы станут гидом "по жизни" для других людей, а вот Рыб ждет разочарование. Подробный гороскоп для всех знаков читайте на "Дни.ру".



Овен

У Овнов сегодня будет великий день. Вы будете награждены судьбой способностью решать чужие проблемы, и многие люди буду искать встречи с вами, чтобы получить помощь и консультацию. Гороскоп говорит, что в среду, 17 июня, вы будете достаточно мудры и наполнены энергией, чтобы реально поддержать нуждающихся. Вы сможете давать дельные советы и вселять в людях надежду, позволяющую им действовать увереннее и активнее.

Телец

У Тельцов сегодня может возникнуть чувство, что жизнь не меняется, хотя должна бы. Должны произойти некоторые перестройки. И если этого не происходит, то, вероятно, дело в том, что вы не прилагаете должных усилий. Гороскоп напоминает, под лежачий камень вода не течет. Поэтому действовать нужно более точечно и решительно. Возможно, где-то даже стоит рискнуть, это окажется лучше, чем оставаться в прежнем положении. Однако, конечно, совсем уж безрассудство впадать не стоит.

Близнецы

Близнецы почувствуют сегодня в глубине себя живительный огонь. Он будет давать вам много сил и энергии. Люди вокруг вас также будут восприимчивы к этому благодатному очагу. Друзья, близкие и просто проходящие мимо будут в этот день заряжаться и расцветать за счет этого вашего огня. Их настроение и самочувствие будет улучшаться. Так что не пытайтесь скрыть свою энергию. Подпитывайтесь ею сами и отдавайте нуждающимся.

Рак

Энтузиазм и энергия будут союзниками Раков сегодня. Живительная энергия будет буквально разлита в воздухе, и она станет побуждать вас двигаться вперед. Вы будете смело принимать решения и идти в новых направлениях, сулящих новые победы и благо для себя и окружающих людей. Ваш высокий тонус и активность окажут благотворное влияние на людей, с которыми вы будете контактировать. А для вас эта обретенная сила даст мощный импульс для новых свершений.

Лев

Сегодня размеренность и распланированность жизни Львов могут разрушить разного рода неожиданности. В этот день, весьма вероятно, вам не удастся придерживаться жесткого графика и распорядка. Гороскоп говорит, в среду, 17 июня, примите это как данность и немного перестройтесь. Волноваться и расстраиваться, если что-то пошло не так, как задумывалось, определенно не стоит. Немножко отпустите ситуацию и позвольте себе плыть по течению. Скоро все вернется к привычному укладу.

Дева

В этот день Девы могут проявить силу своей личности и лучшие черты характера. Сегодня вы, например, сможете противостоять несправедливости, защищать слабых и ставить на место паразитов-выскочек. Также вы можете играть весьма конструктивную роль в самых различных начинаниях. Гороскоп говорит, попытайтесь улучшить мир вокруг себя. Пусть даже эти изменения будут носить локальный характер.

Весы

Сегодня Весы станут гидом "по жизни" для других людей и помочь тем, кто в этом нуждается. В ваших силах указать другим верный путь, так как очень часто со стороны можно увидеть ситуацию целостно и беспристрастно. Также гороскоп говорит, в среду, 17 июня, постарайтесь переключиться на высокий жизненный тон. Проявляйте активность, не забывайте о спорте. Вы должны чувствовать себя здоровыми и работоспособными.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит надеяться исключительно на себя. Даже проверенные люди могут подвести этот день из-за невнимательности или не зависящих от них обстоятельств. Так что гороскоп советует, примите в этот день всю полноту ответственности за собственную жизнь. Действуйте самостоятельно и не рассчитывайте на постороннюю помощь. Иначе, если что-то пойдет не так, винить нужно будет исключительно себя самих. Уловите в этом позитив: сами вы можете сделать все в точности так, как хочется.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут ощущать острую потребность творить. Не обязательно браться за что-то глобальное. Даже решение простых задач нетривиальными методами могут удовлетворить эту потребность. Гороскоп говорит, в среду, 17 июня, смело генерируйте идеи, проявляйте свой художественный потенциал, высказывайте свое особое мнение по поводу той или иной проблемы. Велика вероятность, что люди оценят ваше рвение, и вам будет чем гордиться.

Козерог

В этот день Козероги будут склонны к ребячеству. Беззаботное отношение к жизни может оградить вас от целого комплекса ненужных переживаний, в таком подходе даже есть какая-то своя мудрость. Но, как говорится, все дело в дозе. Игровое поведение и детская непосредственность – это хорошо. Но гороскоп предупреждает, что впадать в совсем уж безответственный инфантилизм не стоит. Почувствуйте границу, которую нельзя переступать.

Водолей

Сегодня Водолеи почувствуют изменения, которые произошли с их личностью за последнее время. Вероятно, вы стали опытнее и мудрее, ваши действия теперь имеют большую эффективность. Гороскоп говорит, если уловленные изменения вам действительно нравятся – не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте в том же ключе. Тогда вы сможете почувствовать, что ваша жизнь постоянно развивается в лучшую сторону. И это будет наполнять вас дополнительной энергией.

Рыбы

Рыбы сегодня будут немного разочарованы, узнав, что люди, которых вы очень высоко оценивали, на самом деле далеко не идеальны. Во-первых, следует понимать, что никто не идеален, такого просто не бывает. Во-вторых, это шанс скорректировать ваши действия в будущем, не сотрудничая с теми, кто может в итоге подвести. Гороскоп говорит, если ситуация не слишком ужасная, дайте человеку второй шанс, если посчитаете, что он этого действительно заслуживает.