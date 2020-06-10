Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Рыбы готовы к созиданию, Водолеи будут метаться между работой и любовными делами, а Скорпионов ждет "неровный" день. Подробности читайте в нашем гороскопе.

Овен

Сегодня у Овнов укрепится связь с самыми близкими друзьями и родными. Общение с ними может быть очень тесным и приятным. Ваше мышление, скорее всего, будет находиться под сильным влиянием чувственной сферы, поэтому вы можете демонстрировать высокий уровень эмпатии и понимания других людей. Это может сблизить вас всех и упрочить контакт, который окажется полезным когда-нибудь в будущем. Гороскоп говорит, в четверг 11 июня, охотнее идите на сближение.

Телец

У Тельцов в этот день может обостриться интуиция. Сегодня она будет работать параллельно с рациональным мышлением. Если в какой-нибудь сфере все внешне будет идти, как надо, но внутренне вы будете чувствовать, что что-то не так – это повод для того, чтобы взять паузу и все еще раз перепроверить. Также гороскоп говорит, знание в сочетании с опытом даст вам в этот период мудрость и понимание многих происходящих процессов. Используйте это для себя самих и для помощи другим людям. А еще не забывайте про чувство юмора, это помогает легче справляться с трудностями и не воспринимать некоторые вещи слишком серьезно.

Близнецы

Душа Близнецов сегодня, вероятно, будет требовать путешествий или хотя бы смены обстановки. Если у вас есть такая возможность, то не стесняйтесь – побалуйте себя. Если же таких вариантов нет, то просто в меру сил обеспечьте себе приток какого-то нового приятного опыта и впечатлений. Это может быть общение с друзьями, виртуальные экскурсии, изучение языков. Гороскоп говорит, четверг, 11 июня, также хорошо подходит для построения планов на будущее.

Рак

Летние дни дают Ракам сегодня чувство легкости. Логичный ум отступает на второй план, дав волю чувствам и восприятию ощущений. Это отличное время, чтобы радоваться жизни, позабыв про невзгоды прошлого и намечая для себя новые цели. Радуйтесь и наполняйтесь энергией. Также гороскоп говорит, в этот четверг, 11 июня, многие происходящие события и начинания могут привести к заметным результатам в будущем.

Лев

Сегодня Львам будет легче понимать других людей. Вероятно, в этот день вы будете, больше, чем обычно, способны идентифицировать себя с потребностями и желаниями окружающих вас людей. В результате, знакомые могут стать друзьями, а дружба может перерасти в долговременные романтические отношения. Гороскоп говорит, наслаждайтесь, будьте более открытыми и создавайте вокруг себя ауру душевной теплоты.

Дева

Девам сегодня следует быть поосторожнее с деньгами. Не позволяйте себе крупных незапланированных трат, позаботьтесь о том, чтобы у вас была "подушка безопасности" на случай непредвиденных расходов. Если речь идет о крупных сделках – все хорошо обдумывайте и перепроверяйте. Также гороскоп говорит, в четверг, 11 июня, чувствуйте себя любимыми и желанными. Именно такой подход позволит вам поверить в себя и делать успешные шаги на пути к своим мечтам.

Весы

Отношения Весов с самыми близкими людьми, особенно с друзьями и любовными партнерами, должны сегодня быть улучшены благодаря более глубокому пониманию друг друга и общей эмоциональной гармонии. Еще гороскоп советует заняться собой и начать приводить себя в порядок. Спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек – все это весьма полезно и перспективно для вас сейчас. Задумайтесь над этим.

Скорпион

У Скорпионов сегодня достаточно неровный день, наполненный то взлетами, то падениями. В условиях таких "американских горок" лучше отложить на потом важные решения, иначе суета и рассеянность внимания увеличат вероятность совершения досадных ошибок. Гороскоп говорит, если в четверг, 11 июня, вы чувствуете, что не справляетесь с делами, сфокусируйте силы на самых главных и срочных, остальное сделаете потом. В противном случае есть шанс не успеть вообще нигде.

Стрелец

Стрельцам следует уделить сегодня внимание своему профессиональному развитию, выстраиванию новых полезных связей и деловых отношений. Это будет для вас весьма полезно. Также позвольте чувствовать себя и творить более свободно, без жестких самоограничений и границ. Гороскоп предсказывает, это может значительно повысить вашу эффективность и обогатить палитру ваших возможностей. Скажите "нет" устоявшимся схемам и шаблонам.

Козерог

Козероги должны постараться сегодня провести инвентаризацию собственных ресурсов. Сравните это с теми целями, которые вы ставите перед собой. Будьте реалистами. Если ваши ожидания завышены, то усилия могут вылиться в пустую трату времени и сил. Гороскоп рекомендует в этот четверг, 11 июня, прибегнуть к старому проверенному методу: разбить задачи на более мелкие, с которыми в абсолютно точно в состоянии справиться, и двигаться поступательно.

Водолей

Сегодня Водолеи будут разрываться между рабочими и любовными делами. Придется искать золотую середину. Гороскоп говорит, совершенно точно не стоит выбирать что-то одно и жертвовать другим. Это чревато последствиями в будущем. Просто постарайтесь рассчитать свои силы так, чтобы пусть и не на "отлично", а на "четверочку" успеть и там и там. Такой вариант будет оптимальным.

Рыбы

Рыбы будут сегодня особенно проницательными. Используйте этот дар, чтобы улучшить свою жизнь. У вас есть отличные шансы сделать то, за что вы возьметесь, по уму и на совесть. Поэтому день отлично подходит для созидательной и творческой деятельности. Однако гороскоп предупреждает, в четверг, 11 июня, постарайтесь оградить себя от назойливых мелочей, иначе суета просто съест без остатка весь имеющийся потенциал, и вы не сможете сконцентрировать свои усилия на самом главном направлении.