Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года

Не поддавайтесь грусти, не теряйте ориентиры и веру в себя. Прогноз на день вполне благоприятный. Подробный гороскоп на 8 мая для всех знаков читайте на "Дни.ру".

Овен

Сегодня вам будет достаточно сложно справиться с собственным эго. Вероятно, вы будете чувствовать себя уязвленными. Будет хотеться агрессивно ответить на чей-то укол, или что-то кому-то доказать. Гороскоп говорит, что это не самая рациональная трата сил. Следует иметь в виду, что вы никогда не будете во всем идеальными – и никто другой тоже не будет. Человеческий жизненный опыт – это изменение и рост над собой, а не абстрактное статичное совершенство. Также в пятницу, 8 мая, постарайтесь не вовлекаться в чужие конфликты и разборы полетов. Иначе можете оказаться крайними.

Телец

У Тельцов сегодня будет отличное время, чтобы структурировать свои мысли. Вы можете проанализировать все последние события – объемно, с разных сторон. Это поможет вам скорректировать ваши планы, добиться гармонии в отношениях с другими людьми. Гороскоп рекомендует в эту пятницу отказаться от легкомыслия и витания в облака. Лучше сосредоточиться на сугубо материальных вещах, особенно если это касается денег. Не стесняйтесь попросить совета у людей, которые компетентнее вас в каком-либо вопросе.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в целом очень хороший прогноз. В голове будет очень много мыслей о новых свершениях, мечтах, любви и романтике. Вы будете буквально лететь по этому дню, ощущая легкость и попутный ветер. Используйте по полной программе этот прилив сил и жизненной энергии, а не растрачивайте впустую. Гороскоп советует в пятницу, 8 мая, дать начало каким-то созидательным проектам или позитивным начинаниям. Действуйте.

Рак

Если какое-то время вы чувствовали себя немного потерянными, то сегодня мрак и сумбур смогут рассеются, и вы снова обретете себя. Вероятно, вы захотите и, что главное, сможете решить вопрос, который давно не давал вам покоя. Тем не менее, вы должны быть терпеливы и осторожны, особенно если это связано с эмоциональной сферы. Не скатывайтесь в деструктив. Если четкое рациональное решение так и не приходит, то лучше вообще не предпринимайте немедленных (и при этом необдуманных) действий. В ближайшие дни вы будете более объективными.

Лев

Сегодня вы можете чувствовать себя разочарованными. Возможно, вы потеряли из виду какие-то свои ориентиры и веру в себя. Не расстраивайтесь. Это временное состояние и облегчение придет очень скоро. Это будет отличная возможность оставить позади фазу грусти и апатии и начать новую главу в жизни. И этот этап обещает быть весьма насыщенным. Гороскоп говорит, что в пятницу, 8 мая, пока этот перелом не наступил, следует обеспечить себя если не позитивным настроем, то хотя бы спокойным сдержанным оптимизмом.

Дева

Девам сегодня не следует прибегать к использованию каких-то радикальных средств при решении тех или иных вопросов. Даже если вам очень хочется что-то резко поменять в своей жизни, помните – что постепенный вариант преобразований наиболее щадящий. А резкие рывки чреваты глупыми ошибками и разочарованием в итоге. Гороскоп советует, если вам нужно принять какое-то решение, лучше подождать несколько дней, все хорошо обдумав.

Весы

Сегодня с точки зрения внешних событий все будет достаточно спокойно, а вот ваш внутренний мир будет кипеть и бурлить. Это может касаться и каких-то любовных неустроенностей, и трудностей на работе, и отсутствия взаимопонимания с родственниками. Гороскоп советует, что в пятницу, 8 мая, лучше несколько замедлить свой мозг, ибо спешка лишь растратит вашу энергию впустую. Еще в этот период следует присматриваться к знакам и прислушиваться к собеседникам, какие-то озарения, символы, слова других людей могут подтолкнуть вас к правильным выводам и шагам.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут чувствовать внутри себя силу, энергию и здоровье. Это отличное время для того, чтобы разгрести завал из дел, если таковой имеется, или же наоборот начать новый проект. Гороскоп предписывает сфокусировать внимания на тех аспектах жизни, где нужно применять креатив, интеллектуальный потенциал и силу воли. Велика вероятность, что многое задуманное в эту пятницу вам удастся успешно реализовать.

Стрелец

Сегодня Стрельцам следует помнить, что просто физически не можете успеть сделать все и сразу. Расставляйте приоритеты. Если вы неважно себя чувствуете – то лучше вообще сначала прийти в норму, а уже потом приступать к действиям. Успокойтесь, расслабьтесь, отдохните – и потом все получится. Гороскоп советует в пятницу, 8 мая, воздержаться от участия в любых конфликтных ситуациях и вообще от межличностного общения, которое будет вытягивать из вас силы.

Козерог

Период благоприятен для времяпрепровождения с любимым человеком или хорошими друзьями. Подумайте над тем, как лучше провести свой досуг. Он должен подарить яркие впечатления и вдохновение. Велика вероятность и новых знакомств, которые окажутся прочными и полезными в будущем. Также гороскоп говорит, что это хороший момент, чтобы адаптировать свой разум к реальности, избавившись тем самым от иллюзий и неправильных представлений. Меньше мечтаний, больше прагматизма при построении своих планов.

Водолей

Сегодня возможны трудности в общении. Будьте готовы к навязчивым нотациям, критике, сплетням. Воспринимайте это просто как некий фон, который не должен глубоко засесть в вашей голове. Поставьте эдакий "ментальный фильтр" и пропускайте через него только то, что вам действительно полезно. Гороскоп говорит, что в пятницу, 8 мая, в вечернее время вас будет тянуть на возвышенные философские размышления, которые, с одной стороны, помогут вам отвлечься от дневной суеты, а с другой - позитивно отразиться на трансформации вашей личности.

Рыбы

Для вас сегодня будет не лишним подпитать культурную микросреду внутри себя. Возможно, у вас есть возможность послушать концерт классической музыки или изучить музейную коллекцию. Как минимум, это можно сделать онлайн. Гороскоп говорит, пусть это будет нечто легкое и воодушевляющее. От чего-то депрессивного и трагичного лучше отказаться. В пятницу, 8 мая, в вашем внутреннем пространстве может открыться творческий канал, который будут питать ваши знания, духовные установки и житейская мудрость. Используйте его по назначению.