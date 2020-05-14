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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года

Фото: pixabay.com
Сегодня Тельцам придется столкнуться с проблемами и недомолвками со стороны партнера, Раки будут втянуты в чужой конфликт, а Девы станут агрессивными к посторонним. Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу, 13 мая, читайте на "Дни.ру".
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Овен

Если в последнее время в часто витаете в облаках, то самое время вернуться в реальный мир. Дела не ждут. Сегодня вам потребуется принять много важных решений, а это потребует вдумчивости и сосредоточенности. Гороскоп говорит, что все меняется. Нет смысла держаться за прошлое, которого не вернуть, или использовать рецепты и стратегии, которые давно не работают. Поэтому в пятницу, 15 мая, будьте открыты новому. Обернуть его себе на пользу – вам вполне по силам.

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Телец

Сегодня хороший период, чтобы поговорить со своим любимым человеком. Если у вас есть какие-то затаенные обиды и недомолвки, то самое время все это разрешить. Будьте честны, но при этом лояльны к своему партнеру. Не допускайте излишней строгости и бескомпромиссности со своей стороны – и просите об этом же другую сторону. Гороскоп говорит, в эту пятницу не нужно спешить. Беседуйте как взрослые люди. Ситуация, когда язык бежит впереди ума, не нужна никому из вас.

Близнецы

Если вы чувствуете необходимость в том, чтобы сменить обстановку, или вовсе как следует перетряхнуть свою жизнь, то не делайте поспешных шагов. Есть вероятность, что это временный эмоциональный всплеск. А подобные желания должны пройти проверку временем и холодным расчетливым умом. Чтобы временно отвлечься, займитесь сегодня спортом или любимым хобби. Проведите время в компании близких людей.

Рак

Если вас попытаются втянуть в чужой конфликт или взять на себя роль судьи – будьте предельно осторожны. Если ситуация позволяет, то вы, конечно, можете вмешаться и восстановить порядок. Но если над бушующей стихией вы не властны, то и пробовать что-то делать не стоит. Сегодня лучше занимайтесь своими делами, в работе нужно придерживаться графика, чтобы не допустить потом авралов. Что касается профессиональной сферы, гороскоп рекомендует проявить максимальную аккуратность и усидчивость.

Лев

Сегодня вам, вероятно, предстоит скорректировать свои планы, так выполнить все задуманное окажется решительно невозможным. Смиритесь и сфокусируйте внимание на приоритетных целях. Увы, но велика вероятность, что в плане материального положения это не лучший период, и придется немного "ужаться". Гороскоп говорит, в пятницу, 15 мая, относитесь к тратам наиболее ответственно и благоразумно. Но не стоит уходить с головой в проблемы. Подумайте над тем, как провести свой досуг. В этом могут помочь ваши вторые половинки, добрые друзья или родственники.

Дева

В вас начнет срабатывать врожденный "рефлекс свободы". Сегодня, скорее всего, вы будет проявлять нетерпимость и даже агрессию в сторону любого, кто осмелится бесцеремонно вторгнуться в ваше личное пространство или посягнуть на вашу независимость в какой бы то ни было сфере. С одной стороны, вы имеете права на охрану своих границ, с другой – действуйте прагматично. Не стоит ссориться с теми, кто вам окажется нужным в будущем или с тем, кто окажется злопамятным и позже отомстит.

Весы

Сегодня вы больше, чем когда-либо прежде, будете чувствовать, что пришло время взять жизнь в свои руки и начать строить желанное будущее. Вероятно, вы устали жить надеждой и откладывать свое счастье на бесконечный завтрашний день. Ваша решимость может оказаться настолько сильна, что вы даже удивитесь свое силе и огромной мотивации. Гороскоп говорит, у вас есть большие шансы на успех, но действовать стоит осознанно. Поэтому в пятницу, 15 мая, вы можете потратить время на планирование и уточнение своих целей. Прописывайте все: задачи, сроки, критерии, по которым вы будете оценивать свои успехи.

Скорпион

Шаткость сложившейся ситуации, сомнения и неопределенность потребуют от вас каких-то действий. Сегодня отличный момент для решения наболевших вопросов. Сосредоточьтесь на том, что вас действительно волнует. Если вы в настоящее время находитесь в отношениях, которые вас не устраивают, крепко подумайте, как можно их изменить в лучшую сторону. А, может, их и вовсе стоит оставить позади? Гороскоп говорит, что эта пятница идеальна для подобных размышлений. Но действовать нужно осознанно, четко отдавая себе отчет, что вам действительно, "истинно" нужно.

Стрелец

Если в последнее время вы чувствовали себя неуверенно, то этот период подойдет к концу. Есть вероятность, что сегодня обстоятельства сложатся так, что вы окажетесь в центре внимания. И хотя вы будете ощущать, что совсем не готовы к этому, выше нос, проявите свои лучшие качества – и все получится. Больше нет места для каких-то оправданий – вам придется продвигаться вперед, хотя условия сейчас далеко не самые простые. Гороскоп говорит, в эту пятницу, 14 мая, поменьше страхов и побольше уверенности. Помните, очень часто стены на нашем пути после преодоления оказываются маленькими ступеньками.

Козерог

Скорее всего, сегодня вы будете чувствовать отток энергии. Не исключено, что вам захочется побыть в одиночестве, отбросить все текущие обязанности и просто ничего не делать. Если такая возможность имеется, то это не самых плохой вариант. Необходимо по максимуму раскидать рабочие дела, а затем заняться тем, что "душа просит". Гороскоп отмечает, что пятница, 13 мая, хорошо для занятий спортом, оздоравливающих и косметических процедур. Это момент, когда можно "отпустить себя", насладиться ощущением "здесь и сейчас" и подкопить свежих сил.

Водолей

Сегодня вам стоит избегать любых конфликтов, особенно с коллегами по работе. А, поверьте, обстановка таким "огнеопасным" вещам будет только способствовать. Чей-то дурной характер, плохое настроение, авральный режим могут стать спусковым крючком, после чего всем придется несладко. Будьте осторожны. Так же гороскоп говорит, что в эту пятницу, 13 мая, на вас могут повесить сверхнормативные дела, которые не лежат в сфере ваших непосредственных обязанностей. Если отказ чреват негативными последствиями - то лучше согласиться.

Рыбы

Скоро у вас могут начаться "приключения", и лучше всего быть к ним готовыми. Воспользуйтесь имеющейся внутри вас энергией, и тогда шансы на успех будут значительными. Гороскоп напоминает, любые истории о героях, которые вы когда-либо слышали, это путь преодоления преград. О том, у кого ничего не происходит, не напишут легендарную сагу. Поэтому в пятницу, 13 мая, воспринимайте любые трудности как вызов и возможность проявить себя.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

14 мая 2020, 18:07

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