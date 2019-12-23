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Гороскоп

Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы

Фото: Дни.ру
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Совместимость мужчины-Близнецы со всеми знаками Зодиака по просьбе "Дни.ру" описала астролог Вера Хубелашвили.   
прочитано 128 раз

БЛИЗНЕЦЫ – ОВЕН

Вдвоем им хорошо и весело. Это легкие, безоблачные, счастливые отношения. Но не надо думать, что в них только романтика, ангелочки и пони. Здесь есть место страсти – и это место далеко не последнее. Овен становится путеводителем по жизни дли Близнецов, за что те ему весьма благодарны.

БЛИЗНЕЦЫ – ТЕЛЕЦ

Для Тельца связь с Близнецами — пытка. Еще бы: ведь знак стихи воздуха так любит ветреность, непостоянство, свободу. А для Тельца все это звучит лишь как измена, бегство, предательство. Им сложно понять друг друга, а потому вряд ли в этих отношениях все закончится хорошо. Даже для непродолжительной интрижки тут не лучшие перспективы: слишком различаются их взгляды на интимную сферу.

БЛИЗНЕЦЫ – БЛИЗНЕЦЫ

Представить их вместе так же сложно, как воду в решете. Оба рвутся прочь из стабильных отношений. О каком браке тут может идти речь, если им в тягость неделю пожить только друг ради друга. Это отношения, которые разваливаются на кусочки, потому что в них нет того человека, который бы все старался удерживать. Один рвется в путь, другой не пытается его остановить.

БЛИЗНЕЦЫ – РАК

Легкий способ ранить Рака – дать ему в партнеры Близнецов. Пока Близнецы непринужденно наслаждаются свободой, им невдомек, что их поведение может больно задеть Рака. Слишком тот воспринимает все близко к сердцу. Ему бы подошел заботливый, чуткий, внимательный и серьезный партнер. Но Близнецы таким быть не хотят. Выходит, Близнецы рвутся в небо, Рак пятится назад. Брак редко бывает долговечным.

БЛИЗНЕЦЫ – ЛЕВ

Отличный союз. Огонь и воздух нашли друг друга. Льву очень приятна изобретательность Близнецов, их юмор и жизнелюбие поддерживает его настроение. При этом Лев достаточно уверен в себе, чтобы не держать Близнецов в ежовых рукавицах. А им именно этого и хочется от отношений. В итоге получается крепкая, счастливая и образцовая пара, которая вполне может рассчитывать на хороший брак.

БЛИЗНЕЦЫ – ДЕВА

У Девы с Близнецами почти ничего общего. И это не тот случай, когда противоположности притягиваются. Их союз возможен лишь на коротких дистанциях, когда оба еще не успели узнать друг друга получше. Едва это случится, настает момент разочарования. Дева обвинит Близнецов в том, что они слишком легкомысленны, а те ответят, что Дева слишком суха и заносчива.

БЛИЗНЕЦЫ – ВЕСЫ

Этот союз не знает горя, тоски и темных пятен. В нем всегда царит позитив и страсть. В каждом из знаков есть две противоположности, а вместе они создают отличное равновесие. Это образцовые отношения двух людей, которые для окружающих могут показаться слишком эксцентричными. Зато друг в друге они души не чают.

БЛИЗНЕЦЫ – СКОРПИОН

Очень сложно найти общий язык, хотя и реально. Они легко сходятся на первых парах, но потом происходит понимание, что у каждого свои взгляды на отношения. И эти взгляды, увы, диаметрально противоположны представлениям партнера. После грубого противостояния становится ясно, что обоим не по пути, заканчивается все скандалом. Редко встречаются пары, которым удается это преодолеть.

БЛИЗНЕЦЫ – СТРЕЛЕЦ

Отличный союз. Близнецы подпитывают Стрельца, как воздух подпитывает пламя. У них прекрасная совместимость в сексуальном плане. К тому же каждый легко может принять "заскоки" другого. Им весело вместе. Острые углы партнеры пытаются обходить и меньше "душить" вторую половинку различными требованиями да ограничениями. Но продолжительные отношения все равно выстроить сложно. Нужно постараться.

БЛИЗНЕЦЫ – КОЗЕРОГ

Их отношения похожи на встречу веселого мальчика и скучной тети-учительницы, которая видала виды и смотрит на ребенка свысока. Игривые Близнецы жаждут веселья, им хочется извлечь из романтики максимум азарта. Но Козерогу не до игр. Кажется, им даже не о чем поговорить. Ситуацию можно было бы исправить постелью, но и тут оказывается, есть проблемы. Козерог не так раскрепощен, как Близнецы.

БЛИЗНЕЦЫ – ВОДОЛЕЙ

Это отличные друзья. Им хорошо вместе. Про таких людей говорят, что они понимают друг друга с полуслова. В постели они с интересом могут обменяться опытом. Но ничто не вечно. Стабильность быстро надоедает обоим, да и страсть уже не вызывает былого буйства эмоций. Их отношения – это, скорее, пара, созданная по общим интересам, чем настоящий романтический союз.

БЛИЗНЕЦЫ – РЫБЫ

Близнецы и Рыбы с трудом понимают друг друга. Близнецы любят перемены, а Рыбам приятнее жить с ощущением какого-то постоянства. Со временем эта проблема проявляется во многих сферах. Преодолеть ее реально, но очень сложно. Ревность, ссоры, подозрения – все это тоже сопровождает данный союз. Будет намного проще, если их встреча превратиться в короткий роман без обязательств.

23 декабря 2019, 16:45

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