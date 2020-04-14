Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года

Энергии среды дадут возможность почувствовать себя увереннее. Тревоги покинут и вы наконец поймете, что сейчас пришло время принять перемены и остановиться. Гороскоп на 15 апреля для всех знаков зодиака – в ежедневном обзоре "Дни.ру".

Овен

Сегодня Овны могут почувствовать, что их тело засасывают зыбучие пески. Поэтому, чтобы с головой не уйти в "трясину", нужно встряхнуть себя и разогнать кровь. Если этого не сделать, то энергии будет сильно не хватать. Также гороскоп советует избавиться от вороха посторонних мелких мыслей, которые постоянно лезут в голову, и сосредоточиться на наиболее важных делах. Проявите волю и целеустремленность, и тогда сможете получить хорошие результаты.

Телец

У Тельцов сегодня настанет момент, когда им пригодятся их творческие таланты, даже если вы их очень давно не использовали. Вспоминайте свои креативные навыки в любых областях и принимайте их на вооружение. В среду, 15 апреля, вы будете также сильнее обычного влиять на судьбы других людей. Высказанное ободрение, комплимент или подаренный полезный подарок может сыграть самую благоприятную роль в начинаниях друзей и близких. Но гороскоп предупреждает: сегодня нужно быть осторожнее с эмоциями, и ни в коем случае не позволять им уходить в сторону ярко выраженного негатива. Иначе последствия будут деструктивными.

Близнецы

Для Близнецов день может стать тяжелым в эмоциональном плане. Сегодня вас может удивить то, что некоторые очень старые, глубоко запрятанные чувства вспыхивают в тех или иных жизненных ситуациях. И этим эмоциональным всплескам будет очень трудно что-либо противопоставить. Поэтому гороскоп говорит, что в среду очень важно соблюдать предельную осторожность в обстоятельствах, которые могут вызвать эмоциональную бурю. Некоторые слова других людей могут ранить вас, или наоборот – высказанное вами окажется болезненным для окружающих. Старайтесь избегать этого любой ценой.

Рак

День будет неровным, с многочисленными взлетами и падениями. Вы можете чувствовать себя потерянными из-за проблем с коммуникацией с коллегами или друзьями, или компьютерных сбоев, которые повлияют на рабочие процессы. Проявите самоконтроль и терпение, и у вас все получится. Гороскоп говорит, что в среду, 15 апреля, велики шансы новых заманчивых предложений в деловой сфере. Грандиозность новых проектов может вас сначала даже напугать, но вскоре вы разберетесь в ситуации и оцените открывающиеся возможности по достоинству.

Лев

Возможно, сегодня вы будете чувствовать себя немного напряженными из-за проблем в финансовой сфере или недопонимания в любовных и семейных делах. Вас может выбивать из колеи то, что придется отложить некоторые покупки или планы на отдых, пока ситуация с деньгами не выровняется. Хорошая новость заключается в том, что в среду и ближайшие дни будет возможность "проработать" старые конфликты с коллегами или близкими людьми – и полностью снять их с повестки дня. Гороскоп говорит, что при выяснении отношений нужно оставаться объективными и видеть ситуацию со стороны оппонента, и только на основе этого принимать какие-то решения.

Дева

Сегодня Девам придется насладиться временем, богатым интеллектуальным контекстом. День благоприятен для обучения, проявления смекалки для решения повседневных проблем или даже раздумий о высоком. Активно используйте книги, интернет, советы знающих людей, чтобы получить как можно больше нужной информации. Гороскоп также предупреждает, что в среду, 15 апреля, не стоит полностью отдаваться возвышенным мечтаниям, а помнить и о "земных" делах и ответственности, которую с вас никто не снимал.

Весы

Сегодня вам не стоит подавлять любые свои творческие порывы. В эту среду вам может захотеться петь, сочинять стихи, писать статьи или книги. Вы будете чувствовать прилив созидательных сил – позвольте этой энергии свободно течь через ваз и находить свое выражение в окружающем мире. Гороскоп говорит, что лучше как можно раньше освободиться от своих повседневных обязанностей и освободить место для творческого самовыражения. Слушайте самих себя, ощущайте искры в своем сердце и подсознании – и дайте им вспыхнуть.

Скорпион

Скорпионам сегодня, возможно, придется отказаться от увеселительных планов и посвятить себя родным и близким. Постарайтесь проявить благоразумие и с добротой в сердце разобраться в проблемах и потребностях тех, кто живет рядом с вами. Возможно, вам удастся все успешно разрешить. Гороскоп советует правильно расставить приоритеты. Тем более, что ваша забота и деятельное участие не останется незамеченным и в конечном итоге вернется к вам самим.

Стрелец

Стрельцам потребуется сегодня соблюдать хладнокровие и трезвый ум. Любые проявления неуравновешенности или негативных эмоций могут стать отправной точкой конфликтов на работе или в семье. Напротив, возможно, вам даже придется взять на себя инициативу, чтобы погасить любую надвигающуюся бурю в зародыше. Гороскоп говорит, что в среду, 15 апреля, нужно контролировать эмоции, тщательно подбирать слова, чтобы никого не обидеть. Но это временная ситуация. Все должно вернуться к ровному ритму в ближайшие дни.

Козерог

Козерогам при обдумывания каких-либо планов на перспективу важно очень тщательно и честно по отношению к себе оценивать свои возможности и ресурсы. Сегодня гороскоп предупреждает о том, что вы можете легко переоценить свои шансы, и это вскоре обернется разочарованием. Также следует позаботиться об альтернативных вариантах, чтобы подстраховаться. Также эта среда весьма благоприятна для обучения и вообще получения новых знаний и навыков – от исследовательских работ до простой готовки на кухне чего-то нового. Выбор за вами.

Водолей

Сегодня вы можете столкнуться с некоторыми нерешенными в прошлом проблемами, которые могут помешать вашей текущей работе. Имейте в виду, что ваше положение в среду будет весьма уязвимым. Вы будете разрываться между двух огней. Но гороскоп советует сохранять спокойствие, иначе вас ждет поражение на всех направлениях разом. Не позволяйте неконтролируемым эмоциям управлять вами. Разбейте большие планы на последовательность небольших дел и выполняйте их в форсированном режиме.

Рыбы

Существует вероятность того, что сегодня в вашу жизнь будут без спроса врываться чувства и тревоги и страхи из прошлого. Эти "незваные гости" в среду, 15 апреля, могут препятствовать исполнению ваших профессиональных обязанностей, взаимодействию с коллегами или друзьями. Спасет только сила воли – нужно сжать зубы и перетерпеть, и тени прошлого отступят. Но гороскоп предупреждает, повышенный самоконтроль и внутреннюю натянутость ни в коем случае нельзя доводить до того, что все это трансформируется в агрессию по отношению к окружающим.

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