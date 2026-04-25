Счет за детские игры": почему родители обязаны платить за каждый разбитый гаджет и поцарапанное авто

Ушел из жизни Алексей Пиманов Тесты Акиньшина и Козловский поженились и ждут ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговорАлле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор "Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки Диагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причинДиагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причин Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"

Лента новостей

Суббота 25 апреля

15:54Эмоциональный яд: как одна невысказанная обида разрушает ваше тело и блокирует путь к деньгам 12:09Счет за детские игры": почему родители обязаны платить за каждый разбитый гаджет и поцарапанное авто 04:23Гнев проснувшегося зверя и проклятие грязной одежды: что нельзя делать 25 апреля, чтобы не навлечь беду 18:22Дошутился до тюрьмы: суд вынес суровый вердикт покинувшему Россию любимцу публики 17:10"Ведет в тупик": доктор Мясников вскрыл пугающую причину ранних смертей 15:09Опирается на трость, но держит фасон: 77-летнюю Пугачеву перестали узнавать после четырех лет эмиграции 14:50Мятежный принц Гарри сделал неожиданное заявление из Киева: вот что он сказал 12:47Оскандалившаяся Ивлеева наконец призналась, когда собирается вернуться в светскую тусовку 11:04Пульт управления: ученые раскрыли удивительное качество кофе 09:34"Пытался соскочить": Киркоров раскрыл правду о принудительном браке с Пугачевой 08:55Почему состав лекарств имеет значение? 00:23Уплывет и здоровье, и деньги: почему 24 апреля смертельно опасно делать это 22:24Казань: город, где инклюзия стала нормой 20:03"Сердце не выдержало": ушел из жизни легендарный ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов 18:40Выключить мозг за минуту: эксперт дала четкие рекомендации, как уснуть, если тело в стрессе 17:11Доктор Мясников раскрыл распространенный обман при сдаче анализов: Сплошь и рядом 15:10"Золотая кормушка" Примадонны: вскрыта хитрая схема, по которой Пугачева качает миллионы из России 14:05Пять новых КТ установили в больницах Подмосковья с начала года 13:57Ошибка на тарелке: именно эти продукты заставляют женщин стареть быстрее 11:03Худший прогноз для пожилых: обычная анемия может закончиться полной потерей памяти 09:26Живот уже не спрятать: Оксана Акиньшина и Данила Козловский готовятся к пополнению в семье 01:34День расплаты: как провести 23 апреля, чтобы начать жизнь с чистого листа 19:18Европа замерзнет, а планета задохнется: в Атлантике началась масштабная катастрофа 17:42Ради дележки миллионов дети Градского решились на страшное 15:50Как разбогатеть по знаку зодиака: кому суждено получить наследство, а кому – удачно выйти замуж 14:26"Страшная бестактность": Леонид Ярмольник вскипел из-за унизительного увольнения 44-летней Екатерины Волковой 12:34Филипп Киркоров честно признался, с кем спит в одной постели 10:44"Не сохранили": Егор Бероев взял на себя вину за крах брака с Ксенией Алферовой и ушел к балерине 09:48"Даже если меня не будет": лысая и изможденная Лерчек сделала прощальное заявление из-за смертельной болезни 00:52Деньги утекут как вода: роковая ошибка 22 апреля, которая обрекает на нищету и долги 18:29"Деньги липнут к рукам": экстрасенс раскрыла три знака зодиака, которых Вселенная целует в макушку 17:17"Дождитесь меня!": сбежавшая из страны актриса слезно умоляет родных о встрече 16:52В Щелковском колледже студенты с третьего курса совмещают учебу с работой на предприятиях 15:05"Что за вой на болотах?": Поплавская жестко унизила Боню после скандала в эфире Соловьева 12:30Тайный сигнал: раскрыт секретный шифр Елизаветы II, который приводил в ужас ее окружение 11:25Останется без гроша и жилья: у Аллы Пугачевой хотят отобрать все 10:10Что с Марией Ароновой: муж актрисы прервал молчание после новостей о госпитализации 09:01"Пасха мертвых": почему на Радоницу категорически нельзя плакать и как не разгневать души предков 00:42Роковое свидание Солнца и Луны: как не стать больным и нищим 21 апреля 17:02Стало известно, какую гигантскую "подушку безопасности" Алла Пугачева спрятала в российских банках 15:14"Жизнь разделится на до и после": каким знакам зодиака звезды готовят фатальный сюрприз с 20 апреля 14:14Собянин рассказал, какой будет станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" 13:14Скучно без драмы: почему мы выбираем абьюзеров вместо счастья и как выйти из этого порочного круга 11:56"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров 10:36 Битва за чистый пол: на сайте Клео.ру стартовало голосование за лучший робот-пылесос 2026 года 10:34Что случилось с Григорием Лепсом: неутешительный диагноз врачей и отмена концертов 09:42"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки 00:11Ночной дозор русалок: 20 апреля за обычный взгляд в окно можно заплатить своим здоровьем 21:22Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости 21:19Что показали на Московской неделе моды: выбор редакции
Дни.ру
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
Счет за детские игры": почему родители обязаны платить за каждый разбитый гаджет и поцарапанное авто
Детская шалость в одну секунду может превратиться в огромный судебный иск, который ляжет тяжким грузом на плечи родителей, ведь по закону за проступки малолетних взрослые отвечают своим кошельком.

Разбитое окно, сломанная в парке скамейка или случайно поврежденный чужой телефон — для ребенка это просто эпизод игры, а для его родителей — начало серьезных юридических проблем. Далеко не все мамы и папы понимают: когда их чаду еще нет 14 лет, любая его неосторожность становится их персональной финансовой ответственностью. Адвокат Станислав Вершинин помог разобраться, как работает закон, когда в деле замешаны малолетние хулиганы.

Шалость или удар по бюджету?

Дети активно познают мир, и порой этот процесс сопровождается разрушениями. Но закон суров: любое повреждение чужой вещи — это нарушение прав собственника. Главный нюанс в том, что дети до 14 лет (в праве их называют малолетними) не могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Вся тяжесть последствий ложится на законных представителей. Именно родителям придется отвечать на неудобные вопросы и, скорее всего, доставать чековую книжку.

Что говорит закон

Согласно статье 1073 Гражданского кодекса РФ, за вред, причиненный ребенком до 14 лет, полную ответственность несут родители, усыновители или опекуны. Это правило работает безусловно: если ущерб есть, его нужно возместить. Речь идет не только о стоимости ремонта или покупки новой вещи, но и о компенсации морального вреда, если пострадавшая сторона сможет его доказать.

Можно ли избежать выплат?

Закон оставляет родителям лишь одну лазейку: доказать, что вред возник не по их вине. Главный аргумент здесь — надзор. Если в момент происшествия ребенок находился под присмотром официальной организации, ответственность может быть переложена. Речь идет о следующих случаях: — пребывание в школе или детском саду; — нахождение в больнице или санатории; — присмотр няни или репетитора, с которыми заключен официальный договор.

Если ребенок разбил окно в школе во время перемены, отвечать может учебное заведение. Однако суд часто назначает долевую ответственность: оценивается и качество школьного надзора, и то, как родители воспитывали свое чадо.

Юридическая ловушка

Важный нюанс, о котором многие забывают: обязанность родителей возместить ущерб не исчезает, когда ребенку исполняется 18 лет. Логика проста: вы отвечаете не за сам поступок сына или дочери, а за свой недосмотр и огрехи в воспитании в прошлом. Поэтому платить по старым счетам придется, даже если "виновник" уже сам стал взрослым человеком.

Подростки 14–18 лет

После 14 лет правила игры меняются. Теперь подросток несет самостоятельную имущественную ответственность. Если у него есть личные доходы или имущество, ущерб гасится из этих средств. Родители подключаются только в том случае, если у ребенка за душой ни копейки. Это важный этап перехода к взрослой жизни, где за ошибки нужно отвечать самому.

Как действовать?

Если ваше чадо что-то испортило:

  1. Фиксируйте все. Сразу сделайте фото и видео с места события, соберите контакты свидетелей.
  2. Идите на контакт. Попробуйте решить вопрос мирно, не доводя до суда — это всегда дешевле.
  3. Ищите виноватых. Если инцидент произошел в школе, требуйте разбирательства с участием администрации.
  4. Сохраняйте чеки. Любые выплаты фиксируйте документально.

Если же вы стали жертвой чужого ребенка — не стесняйтесь требовать возмещения. Зафиксируйте ущерб и направьте родителям официальную претензию. Если диалога не получается — смело идите в суд. Помните: закон защищает ваше имущество, а чужие дети — это не оправдание для убытков в вашем кармане.

Шоу-бизнес в Telegram

25 апреля 2026, 12:09
Фото сгенерировано нейросетью
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Ловушка для бизнеса: почему картинка из нейросети может стоить вам свободы и денег

Эмоциональный яд: как одна невысказанная обида разрушает ваше тело и блокирует путь к деньгам
Психолог Ольга Романив предупреждает: застарелая обида годами подтачивает ваше здоровье и блокирует путь к успеху. Обида — одно из самых разрушительных чувств, известных человеку.

Гнев проснувшегося зверя и проклятие грязной одежды: что нельзя делать 25 апреля, чтобы не навлечь беду

В день Василия Парильщика сама земля начинает дышать жаром, а древние запреты предупреждают: одно неверное слово 25 апреля может лишить вас удачи и здоровья на весь оставшийся год. В народном календаре 25 апреля — дата особенная и во многом переломная.

Дошутился до тюрьмы: суд вынес суровый вердикт покинувшему Россию любимцу публики

Громкое эхо из залов Басманного суда: судьба некогда самого высокооплачиваемого комика страны окончательно предрешена – теперь его ждут не овации, а тюремные нары. Пустой стул рядом с адвокатом и сухой голос судьи, зачитывающий приговор в тишине зала, — так выглядит новая реальность для звезды Comedy Club.

"Ведет в тупик": доктор Мясников вскрыл пугающую причину ранних смертей

Привычка постоянно жаловаться на судьбу и паниковать из-за новостей – это медленный яд, который вы добровольно вливаете в свои вены каждый божий день. Доктор Александр Мясников в своем новом обращении решил сорвать маски с тех, кто привык наслаждаться ролью жертвы.

Опирается на трость, но держит фасон: 77-летнюю Пугачеву перестали узнавать после четырех лет эмиграции

Сбежавшая из России Примадонна вновь заставила светскую тусовку говорить о себе: свежий снимок 77-летней Аллы Пугачевой с кипрского побережья спровоцировал бурю эмоций, заставив публику гадать, что скрывается за элегантной тростью и экстремально коротким платьем. Вот уже более четырех лет жизнь главной певицы отечественной эстрады напоминает затянувшийся сериал об эмиграции.

Выбор читателей

23/04ЧтвДоктор Мясников раскрыл распространенный обман при сдаче анализов: Сплошь и рядом 24/04Птн"Пытался соскочить": Киркоров раскрыл правду о принудительном браке с Пугачевой 24/04ПтнУплывет и здоровье, и деньги: почему 24 апреля смертельно опасно делать это 23/04Чтв"Сердце не выдержало": ушел из жизни легендарный ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов 24/04ПтнОпирается на трость, но держит фасон: 77-летнюю Пугачеву перестали узнавать после четырех лет эмиграции 23/04ЧтвКазань: город, где инклюзия стала нормой