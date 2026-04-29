Четверг 30 апреля

Афиша мероприятий на май-2026: выставки, спектакли и концерты

Май – поистине волшебный месяц, когда природа окончательно пробуждается, наполняясь яркими красками и ароматами. Этот месяц богат на мероприятия: городские фестивали, выставки под открытым небом, концерты и мастер-классы создают идеальную возможность разнообразить досуг. Все самые интересные события мая – в афише от Дни.ру.

ТЕАТР

Мюзикл "Парфюмер"

Этот спектакль – чувственное погружение в загадочный мир ароматов и эмоций. В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Роль Гренуя блистательно исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина".

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 21 мая в 19:00
Категория 16+

Спектакль "Другая жизнь"

Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. В ролях Елена Яковлева и Константин Яшкевич.

Где: "Театр на Яузе", площадь Журавлёва, 1
Когда: 18 мая, 30 мая в 19:00
Категория 12+

Москва. Сумерки

В готическом мире, где реальность переплетается с мистикой, разворачивается история пылкой любви в лучших романтических традициях. Над родом Островичевых издавна довлеет проклятие, и его представителей преследует злой рок: само их существование неразрывно связано с потусторонними силами. В спектакле стирается грань между сценой и зрительным залом. Музыка, свет и тайна сплетаются в единое целое, создавая ощущение присутствия внутри происходящих событий.

Где: "Покровка.Театр", ул. Покровка, 50/2, строение 1
Когда: 14 мая в 19:00
Категория 12+

Спектакль "Гамлет"

Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Визуальная палитра спектакля темная и контрастная, с отголосками скандинавской "ноар"-эстетики. Главную роль исполняет Дмитрий Бикбаев.

Где: "Театр на Страстном", Страстной бул., 8А
Когда: 20 мая в 19:00
Категория 18+

Спектакль "Маленькие комедии"

Антон Павлович Чехов по праву считается одним из самых "театральных" писателей. Его пьесы не сходят со сцен по всему миру. Однако две его знаменитые одноактные пьесы – "Медведь" и "Предложение" – не столь популярны у режиссеров, что является упущением. Особенно когда на сцене собираются настоящие мэтры российского театра: Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 20 мая в 19:00
Категория 12+

Спектакль "С кем поведешься"

Блистательные актеры Мария Аронова, Алексей Маклаков, Сергей Рост, Владислав Гандрабура переносят зрителя в Петербург конца XIX века. При ближайшем рассмотрении оказывается, что юмор, эмоции и ход мысли людей с тех времен абсолютно не изменились.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 27 мая в 19:00
Категория 16+

КОНЦЕРТЫ

Пробуждение души. Lumisfera и 5000 свечей

Особенная программа, где каждый аккорд и каждое эхо чувственного многоголосия хора Palestrina становится хоралом Вселенной, звучащим в пространствах величественного храма Москвы. Драматургия этой программы неслучайна: Lacrimosa из Реквиема Моцарта, Creep Radiohead, Ameno, Ave Maria и другие великие композиции – эта музыка о поиске света. Для тех, кто стремится к внутреннему разговору с творцами разных эпох, который происходит в пространстве искусства.лностью погрузиться в легенду, петь и танцевать. Создатели шоу – Карина Ла Дульсе, Александр Куинджи и Театр "Антарес".

Где: Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя

Когда: 11 мая, 20:00
Категория 6+

Концерт "Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Симфония № 6"

Два величайших шедевра Петра Ильича Чайковского – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и Шестую "Патетическую" симфонию можно слушать бесконечно. Их воодушевляющая красота нетленна, глубина и духовная сила непостижимы. В этот вечер творения русского гения прозвучат в исполнении победителя VI Московского международного конкурса Владимира Крайнева, молодого харизматичного пианиста-виртуоза Владимира Вишневского и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина.

Где: ММДМ (Космодамианская наб., 52, стр. 8)
Когда: 21 мая, 19:00
Категория 6+

Сольный концерт Аллы Рид

В мире музыки не так часто встречаются артисты, способные превратить концерт в настоящее театральное действо. Алла Рид – одна из таких уникальных личностей. Ее выступления – погружение в атмосферу, где каждая песня становится историей, а каждый аккорд – частью драмы. 14 мая певица приглашает всех на сольный концерт "На перекрестке между строк", который обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий весны. Программа предстоящего концерта – это мозаика из разных музыкальных миров. Слушателей ждет встреча с новыми композициями на стихи Михаила Гуцериева. Особая страница концерта – еврейская музыка. Живое сопровождение концерта обеспечит ансамбль "Искусство музыки". Также в программе – выступление театра танца "Маргарита".

Где: Центр исполнительских искусств (Градский холл)
Когда: 14 мая, 19:00
Категория 6+

ВЫСТАВКИ

С 19 по 31 мая в «Столичной галерее художников» пройдет персональная выставка всемирно известного художника Рассули «Вечная Женственность». Фрейдун Рассули — художник, который рисует невидимое. Его героини — не женщины из плоти и крови. Это богини, ангелы, светоносные сущности. Их образы рождаются на рассвете, в медитации, а потом остаются на холсте — текучие, сияющие, свободные от времени и границ.

Где: Москва, Ленинградский проспект, 24, "Столичная галерея художников"
Когда: 19–31 мая 2026

Категория 0+

29 апреля 2026, 14:46
Вы даже не подозреваете, но каждый год вы незаметно съедаете целый десяток пластиковых пакетов, покупая привычную магазинную еду, которая медленно, но верно ведет вас прямиком в кабинет онколога. Только вдумайтесь в эти пугающие цифры: за двенадцать месяцев среднестатистический человек проглатывает микроскопические куски пластика, объем которых равен 10-12 стандартным пакетам-майкам.

Настоящая мужская драма разыгралась за кулисами телепроекта: пока нынешний кавалер Ксении Бородиной спасался бегством от неудобной встречи, ее бывший муж Курбан Омаров решил публично проучить оппонента. Светская Москва замерла в ожидании грандиозной конфронтации, но вместо эпической битвы двух альфа-самцов зрители получили позорный побег.

Май 2026 года обещает стать настоящим аттракционом щедрости для избранных счастливчиков, которым звезды подготовили секретные финансовые коридоры и неожиданные денежные подарки. В этом месяце Вселенная ведет себя как опытный и хитрый посредник.

Королева шпагата Анастасия Волочкова прервала молчание и выдала всю подноготную личных отношений. Их бурный роман в 2013 году обсуждала вся страна: роскошные снимки с Мальдив, на которых Настя и Николай выглядели абсолютно счастливыми и не скрывали нежных чувств, до сих пор будоражат воображение фанатов.

Апрель принес не только долгожданное тепло, но и настоящую эпидемиологическую тревогу: полчища голодных клещей вышли на охоту раньше срока, атакуя людей с пугающей активностью, превышающей все многолетние нормы. Весна в этом году преподнесла неприятный сюрприз: врачи по всей стране фиксируют аномальный всплеск обращений после укусов клещей.

Громкий семейный скандал в доме олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перешел в фазу открытой войны: старший сын грозит отцу разоблачением, Гном Гномыч кипит от ярости, а сам титулованный фигурист решил нанести неожиданный ответный удар милосердием. Семью прославленного фигуриста Евгения Плющенко сотрясает грандиозный скандал, который грозит превратиться в затяжную медийную битву.

