Тимур Родригез решился на важный шаг после долгих лет ожидания

Звездная Москва замерла в ожидании самого красивого торжества года: популярный шоумен Тимур Родригез и его очаровательная избранница Катя Кабак официально подтвердили, что их роман переходит на новый, самый серьезный уровень.



То, о чем так долго гадали поклонники, рассматривая совместные фото пары, наконец стало реальностью — Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о помолвке. Этой светлой новостью влюбленные поделились в социальных сетях, буквально взорвав медиапространство, сообщает Клео.ру. Поток искренних поздравлений от коллег по цеху и преданных фанатов не иссякает: все радуются за пару, которая смогла превратить многолетнюю дружбу в нечто по-настоящему глубокое. Хотя официальные представители звезд пока хранят молчание о деталях, светские инсайдеры уже вовсю шепчутся, что грандиозное свадебное торжество запланировано на грядущее лето.

Их путь друг к другу не был стремительным, и в этом кроется особая прелесть этой истории. Тимур и Катя знали друг друга много лет, вращались в одних кругах и периодически пересекались на светских раутах, даже не подозревая, что их главная встреча еще впереди. Официально о том, что они больше "не просто друзья", пара заявила лишь в ноябре прошлого года, но за этим признанием стояли месяцы нежных ухаживаний и взаимной поддержки.

Для обоих влюбленных этот брак станет вторым, и к созданию новой семьи они подходят с мудростью людей, познавших и радость, и горечь расставаний. Катя Кабак ранее около семи лет была замужем за предпринимателем по имени Андрей. От того союза у актрисы подрастает дочь Кристина, которая является главным центром ее вселенной.

У Тимура Родригеза за плечами более десяти лет брака с Анной Девочкиной. Эта пара долгое время считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, и новость об их разрыве в свое время шокировала многих. У бывших супругов двое сыновей, Мигель и Даниэль, ради которых Тимур сохраняет достойные отношения с экс-женой. Но жизнь не стоит на месте, и после закрытия одной главы в жизни артиста открылась новая, полная вдохновения и любви.

Сейчас влюбленные заняты приятными хлопотами. Поклонники с нетерпением ждут подробностей: какое платье выберет Катя, где пройдет церемония и кто из звездного десанта окажется в списке приглашенных. Можно не сомневаться, что это будет стильно, изысканно и со вкусом — иначе у Родригеза просто не бывает.