"Обязана ему жизнью": Волочкова раскрыла правду о тайной связи с российским певцом

Королева шпагата Анастасия Волочкова прервала молчание и выдала всю подноготную личных отношений.



Их бурный роман в 2013 году обсуждала вся страна: роскошные снимки с Мальдив, на которых Настя и Николай выглядели абсолютно счастливыми и не скрывали нежных чувств, до сих пор будоражат воображение фанатов. И хотя пара официально рассталась, решив остаться друзьями, Волочкова сделала сенсационное признание — их чувства не угасли до сих пор.

Как выяснилось, за маской светской дружбы скрывается глубокая привязанность, которая длится уже четверть века. Николай Басков стал для балерины тем самым "ангелом-хранителем", который оказывал ей не только моральную, но и внушительную материальную поддержку в самые темные времена.

"У нас с Колей чувства до сих пор. Он мне очень помогал в последнее время, я во многом обязана ему жизнью", — разоткровенничалась Анастасия в беседе с журналистами.

Самое шокирующее признание коснулось семьи. Волочкова прямо заявила: Басков сделал для ее дочери Ариадны гораздо больше, чем ее биологический отец, бизнесмен Игорь Вдовин. По словам артистки, пока родной папа занимался чем угодно, только не ребенком, Николай всегда был рядом.

"Когда отец моей дочери попал в секту и не видел Аришу шесть лет, Коля уделял ей больше времени, чем ее родной отец. И подарки, и визиты к нам домой — он всегда был рядом", — с горечью вспоминает балерина.

Пока Вдовин отделывался редкими встречами "для галочки", Басков стал для девочки настоящей опорой, подтверждая делом, что звание друга семьи для него — не пустой звук.

Но главной тайной последних месяцев стала серьезная угроза здоровью примы. В начале февраля 50-летняя артистка перенесла сложнейшую операцию в Германии. Долгое время Настя пыталась делать хорошую мину при плохой игре, скрывая от публики невыносимую боль. Ситуация стала критической, когда у балерины начала буквально отказывать левая нога.

"Если я своим сказала, что я больше не могу, значит это все, кранты", — призналась Анастасия.

Российские светила медицины, оценив сложность случая, просто развели руками и отказались рисковать. Тогда на помощь снова пришел верный круг друзей. По совету фигуриста Алексея Ягудина, Волочкова отправилась в госпиталь святой Марии в Мюльхайме. И здесь роль Николая Баскова оказалась решающей: певец не просто поддерживал Настю звонками, но и взял на себя финансовые вопросы, связанные с реабилитацией и лечением.

Сегодня Волочкова полна оптимизма и благодарности. Она уверена, что именно такая мужская поддержка — бескорыстная и преданная — помогла ей снова встать на ноги в прямом и переносном смысле. Пока недоброжелатели ждут ее промахов, Анастасия доказывает, что настоящая любовь и дружба в шоу-бизнесе существуют, и имя этой надежды — Николай Басков.