Смертельный перекус: всего одна порция этого продукта в день превращает ваш мозг в "кисель"

Всего одна невинная пачка чипсов под вечерний сериал может стать началом конца для вашего интеллекта – международная группа ученых вынесла суровый вердикт любителям быстрых перекусов.

Ваш мозг под прицелом, и враг притаился на полках супермаркетов. Исследователи из ведущих университетов Австралии и Бразилии (Монаша, Сан-Паулу и Дикина) пришли к шокирующему выводу: продукты глубокой переработки буквально "отключают" способность человека фокусироваться, сообщает RidLife. Самое страшное, что для запуска разрушительного процесса достаточно сущих пустяков в ежедневном рационе.

Ловушка 10 процентов

Ученые проанализировали жизнь и пищевые привычки более чем 2100 человек. Результаты оказались пугающими. Выяснилось, что даже небольшое увеличение доли вредной еды в рационе — всего на 10% — ведет к резкому и измеримому падению концентрации.

Что такое эти 10%? На практике это эквивалент одной стандартной пачки чипсов. Съедаете такую "добавку" ежедневно — и ваши когнитивные показатели летят в пропасть. Зрительное внимание притупляется, а скорость обработки информации падает до критических отметок. Человек начинает "тормозить" там, где раньше справлялся за секунды.

Правильное питание не спасет

Многие тешат себя иллюзией: "Я ем овощи и мясо, а пачка сухариков или стакан газировки мне не повредят". Ученые разбивают эти надежды в пух и прах. Вред чипсов, упакованных закусок и готовых обедов из микроволновки настолько велик, что он перекрывает пользу от здоровой еды. Продукты-мутанты бьют по мозгу даже тех, кто в целом старается питаться правильно.

"Связь между едой и работой мозга гораздо сложнее, чем просто нехватка витаминов. Ключевую роль здесь играет сама степень химической переработки пищи", — предупреждает ведущий автор исследования, доктор Барбара Кардозу.

Путь к деменции

Хотя чипсы пока не обвинили в прямой потере памяти, радоваться рано. Концентрация внимания — это фундамент, на котором держится весь наш интеллект. Если вы не можете сосредоточиться, вы не сможете ни учиться, ни эффективно решать жизненные проблемы. Фактически, постоянное потребление ультраобработанной еды — это прямой путь к преждевременному старению мозга и развитию деменции.

Удар ниже пояса

И если вы думали, что пострадает только голова, то ошибались. Ранее те же исследователи доказали, что "еда из пакетов" наносит сокрушительный удар по мышцам. Организм просто перестает восстанавливаться, превращая некогда здорового человека в дряхлую копию самого себя.

Пора признать: яркая упаковка и усилители вкуса — это лишь маскировка для продуктов, которые медленно, но верно лишают нас самого дорогого — способности мыслить и быть активными.