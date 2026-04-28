"Был испуг": брошенный женой Андрей Мерзликин в одиночку тащит троих детей

Семейная идиллия популярного актера Андрея Мерзликина, которая казалась поклонникам незыблемой крепостью на протяжении двадцати лет, рухнула, оставив артиста один на один с суровой реальностью и тремя несовершеннолетними детьми на руках.

Актер Андрей Мерзликин всегда считался эталоном верности и порядочности, но даже самые крепкие браки в мире шоу-бизнеса порой дают фатальную трещину. В прошлом году артист официально развелся со своей супругой Анной после двух десятилетий совместной жизни. Экс-влюбленные долго держали интригу, не называя истинных причин разрыва, однако шила в мешке не утаишь: светские хроники вовсю трубят о том, что Анна не просто начала жизнь с чистого листа, но и покинула пределы России.

Пока бывшая спутница жизни Андрея наслаждается новыми отношениями в теплых краях, сам Мерзликин превратился в настоящего "звездного папу" в режиме 24/7. Чтобы не ломать детям привычный мир и не увозить их в неизвестность, артист проявил мужской характер и взял полную ответственность за наследников на себя. Дочери Серафима и Евдокия, а также сын Макар остались жить с отцом. Старший сын, 19-летний Федор, уже достаточно повзрослел, чтобы строить свою судьбу отдельно, но младшим подросткам отец заменил весь мир.

В своем новом и предельно откровенном интервью Мерзликин не стал строить из себя супергероя, признавшись, что внезапно свалившийся на него быт поначалу вызвал у него самую настоящую оторопь. Актер, привыкший к сложным ролям и бесконечным экспедициям, оказался не готов к тому, что теперь каждый его шаг будет зависеть от школьных расписаний и домашних хлопот.

"Новый уклад потребовал от меня полной включенности. Конечно, был испуг — от неизвестности. А потом я понял: на самом деле ничего страшного. Все довольно понятно. Нужен простой распорядок, режим", — поведал актер, описывая свои первые шаги в статусе одинокого родителя.

Мерзликин быстро понял, что секрет успеха не в актерском мастерстве, а в железной дисциплине, которая помогла превратить хаос в четкую систему.

Несмотря на личную обиду и тот факт, что Анна строит любовь за рубежом, Андрей Мерзликин нашел в себе силы сохранить человеческое лицо. Он не стал устраивать публичных скандалов и перепалок в соцсетях, а предпочел выстроить с бывшей женой конструктивный диалог. Для него важно, чтобы дети не чувствовали себя брошенными или виноватыми в разрыве родителей.

Актер подчеркнул, что Анна вовсе не забросила своих детей и продолжает участвовать в их воспитании, пусть и на расстоянии.

"Она хорошая мама. Нам важно, чтобы у детей оставалось это ощущение: мама и папа рядом, но каждый по-своему", — объяснил артист свою мудрую позицию.

Сегодня Андрей продолжает активно сниматься, но теперь его рабочий график напоминает сложную шахматную партию. Актер заранее договаривается с экс-супругой о каждом своем шаге, чтобы дети ни на минуту не оставались без присмотра. Если Мерзликину нужно уехать на съемки в другой город, Анна берет билет на самолет и прилетает в Москву, чтобы сменить его на посту.



"У нас есть соглашения, которые устраивают обоих. Анна полноценно участвует в жизни детей, они тоже бывают у нее", — рассказал Мерзликин в интервью изданию "Караван историй".

Получается, что семья, хоть и перестала существовать официально, продолжает функционировать как слаженный механизм ради общего будущего.