Принципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русском

Скандально известный шоумен Максим Галкин* наглядно продемонстрировал, что его "принципиальная" позиция имеет вполне конкретный денежный эквивалент, особенно когда речь заходит о роскошных вечеринках на Лазурном Берегу.



Сбежавший из России и признанный иноагентом Максим Галкин* продолжает удивлять публику метаморфозами своего поведения. На днях в Каннах, на территории старинного поместья 1919 года с панорамным видом на Средиземное море, отгремела пафосная свадьба. Женились бывшая участница конкурса "Мисс Украина" Анастасия Масюткина и ее избранник — бизнесмен из Киева. Однако в центре внимания оказался не союз любящих сердец, а "прейскурант" Галкина*, который наглядно показал: за определенную сумму артист готов наступить на горло собственной песне.

Цена русского слова

Главная интрига вечера заключалась в том, за какую же сумму Галкин* готов отбросить все политические лозунги и говорить, а главное — шутить, исключительно на русском языке. Ответ не заставил себя ждать — по информации инсайдеров, гонорар тамады составил внушительные 10 миллионов рублей (около 100 тысяч евро). Именно столько стоит временная амнезия шоумена, который на своих концертах старательно демонстрирует знание украинского, но на закрытых банкетах предпочитает старый добрый русский.

На побегушках у мировых звезд

Внешний вид артиста на этом торжестве жизни стал отдельным поводом для едких комментариев. Галкин* предстал перед гостями в классическом смокинге, но с крайне странной укладкой "мокрые волосы". Поклонники в Сети уже успели окрестить этот образ "выглядит так, будто только что вынырнул из бассейна, чтобы успеть к раздаче гонорара".

Но еще больше публику поразило поведение мужа Аллы Пугачевой во время выступления приглашенной звезды — Рики Мартина. Некогда топовый ведущий федеральных каналов, собиравший миллионы у экранов, теперь заботливо и даже холуйски бегал вокруг Мартина с телефоном в руках. Галкин* старательно снимал выступление латиноамериканца, фактически исполняя роль личного оператора для своих богатых заказчиков. Видеть Галкина* на подпевках и "на подхвате" было странно и даже жалко.

Гнев в Сети

Реакция общественности на каннский вояж шоумена была предсказуемо жесткой. Пользователи соцсетей не скрывали своего возмущения, обсуждая "гибкость" принципов артиста.

"Наконец-то кто-то его вспомнил и бумажек насыпал. Если б не Россия, никто и никогда бы он не запел и не заговорил на таком уровне. А теперь вот, за 10 миллионов и русский язык внезапно стал мил", — пишут негодующие люди.

Финал "принципиальности"

Судя по всему, для Максима Галкина* вопрос языка и позиции — это лишь вопрос цены. Жизнь в эмиграции и содержание роскошного замка требуют постоянных финансовых вливаний, а западные залы не приносят тех доходов, к которым привыкла чета Пугачевой. Поэтому артист и дальше будет "зализывать" волосы и вести свадьбы на русском, если гонорар позволит покрыть его немалые расходы. Принципы заканчиваются там, где начинаются шестизначные суммы в валюте.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.