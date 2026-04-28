Миллиард на ветер: приговоренный к сроку Чекалин гасит долги, пока его экс-жена борется со смертельным недугом

Огромные деньги не помогли Артему Чекалину избежать тюрьмы.



Мир глянцевого инста-успеха окончательно рухнул, обнажив неприглядную реальность, где за яркими фильтрами скрывались финансовые махинации и личные трагедии. Некогда всесильный и баснословно богатый Артем Чекалин, чье имя было синонимом роскошной жизни, теперь привыкает к лязгу тюремных засовов. Судебный вердикт от 14 апреля прозвучал как эпитафия его бизнес-империи: семь лет колонии общего режима и колоссальный штраф. Артема признали виновным в незаконных переводах валюты за рубеж по подложным документам — схема, которая годами кормила звездное семейство, в итоге привела его на нары.

Миллионы в казну: искупление или жест отчаяния?

Несмотря на суровый приговор, Чекалин решил продемонстрировать лояльность закону. Стало известно, что осужденный блогер полностью закрыл свой долг перед налоговой службой. Сумма, которую Артем вернул государству, заставляет обывателей содрогнуться — это без малого 900 миллионов рублей. О выплате сообщил его адвокат Константин Третьяков, подчеркнув, что его подзащитный "чувствует себя хорошо" и не имеет претензий к бытовым условиям в СИЗО.

Однако "хорошее самочувствие" в камере — слабое утешение, когда на кону семь лет свободы. Защита уже обжаловала приговор, надеясь на чудо, но пока Артема готовят к этапированию в колонию. Плюс ко всему, на него свалился еще один штраф в 194 миллиона рублей. Похоже, финансовые запасы семьи тают быстрее, чем снег весной, а репутация уничтожена окончательно.

Взлом и предательство: личную жизнь вывернули наизнанку

Тюремные невзгоды Артема дополнились еще одним ударом — на этот раз в спину. Пока бизнесмен находился в изоляции, его аккаунты в социальных сетях подверглись вероломному взлому. Неизвестные злоумышленники получили доступ к тайным перепискам блогера, что стало поводом для возбуждения нового уголовного дела. Кто именно решил "хайпануть" на чужом горе и какие секреты выплыли наружу, пока остается тайной следствия, но нервы у Чекалина явно на пределе.

Умирающая Лерчек: когда деньги не могут спасти жизнь

Однако все финансовые потери и судебные тяжбы меркнут на фоне настоящей человеческой катастрофы. Бывшая супруга Артема, Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, переживает свой самый страшный марафон — борьбу за жизнь. Пока отец ее троих детей гасит долги миллионами, сама Валерия тает на глазах от страшного диагноза. Рак четвертой стадии с метастазами — этот приговор звучит страшнее любого судебного решения.