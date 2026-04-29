Что случилось с Ларисой Долиной? Директор артистки раскрыл правду об экстренной госпитализации

Новости об экстренной госпитализации дивы российской эстрады Ларисы Долиной прогремели как гром среди ясного неба, мгновенно окутав светскую Москву пеленой тревоги и тревожных догадок.

Вечер, который должен был стать триумфом красоты и стиля, обернулся для легендарной исполнительницы настоящим кошмаром. По сообщениям источников РЕН ТВ, Лариса Долина была вынуждена вызвать бригаду медиков из-за невыносимых, острых болей в области позвоночника. Ситуация казалась настолько серьезной, что прибывшие на место врачи, не раздумывая, приняли решение о немедленной транспортировке артистки в стационар.

Предварительный диагноз, который озвучили инсайдеры, звучит прозаично, но пугающе — хондроз. Однако для звезды такого масштаба, чья жизнь проходит на сцене в свете софитов и на высоких каблуках, любая проблема со спиной превращается в катастрофу. Журналисты тут же начали строить мрачные прогнозы: повреждение структуры хряща может привести к серьезным нарушениям функций позвоночника, что ставит под удар не только гастрольный график, но и привычный активный образ жизни королевы джаза.

Тревожные слухи подтвердились косвенным, но весомым фактом: Лариса Александровна так и не появилась на одном из самых ожидаемых светских событий сезона. Певица пропустила модный показ дизайнера Джемала Махмудова, который с пафосом проходил в мистических декорациях Англиканской церкви Святого Андрея. Изысканная публика, собравшаяся оценить новые тренды, шепталась: отсутствие Долиной в первом ряду — знак того, что случилось нечто действительно экстраординарное. Ведь все знают: Долина — профессионал до мозга костей, и пропустить важное мероприятие она могла только по очень веской причине.

Однако, когда градус напряжения в Сети достиг своего пика, на авансцену вышел официальный представитель певицы, ее директор Сергей Пудовкин. Он в пух и прах разнес сообщения о том, что его подопечная находится на больничной койке.

"Врут", — лаконично и жестко отрезал директор в беседе со СМИ.

По словам Пудовкина, состояние народной артистки не вызывает ни малейших опасений, а все сообщения о критическом самочувствии — лишь плод воображения охотников за хайпом. Тем не менее, дыма без огня не бывает: источники продолжают настаивать, что медиков к Долиной все же вызывали, и коварный хондроз действительно дал о себе знать резкой вспышкой боли.