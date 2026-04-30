Билет в один конец: Мясников предупредил о смертельной опасности популярных таблеток из каждой аптечки

Известный теледоктор Александр Мясников в своем закрытом чате решил сорвать покровы с темы, о которой многие предпочитают не задумываться, пока не окажутся на операционном столе.



Мы все пьем обезболивающее не от хорошей жизни — это аксиома. Однако доктор Мясников предупреждает: попытка обмануть собственный организм может стоить слишком дорого. Главный принцип, который должен выучить каждый, кто дорожит своим здоровьем: принимать любые анальгетики нужно исключительно в минимальной действующей дозе. Мясников настаивает на жестком контроле: суточная доза, например, парацетамола не должна превышать 3 грамма.

Это максимально переносимая доза, за которой начинаются необратимые процессы в вашей печени. Превышение этого лимита превращает лекарство в яд, который методично разрушает главный фильтр вашего организма. Следите за составом комбинированных порошков от простуды — там часто также присутствует парацетамол, создавая риск случайной передозировки.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — ибупрофен, диклофенак и их многочисленные собратья — это отдельная глава в списке аптечных угроз. Они бьют по желудку с жестокостью профессионального боксера. Чтобы не заработать язву или кровотечение в погоне за избавлением от боли в суставах, Александр Мясников дает четкую инструкцию.

Такие таблетки категорически нельзя принимать "соло". Их необходимо сопровождать препаратами-защитниками. Это своеобразный "бронежилет" для вашей слизистой, который не позволит агрессивной химии прожечь дыру в вашем пищеварении. Балансировать между пользой и вредом — это искусство, которым обязан овладеть каждый здравомыслящий пациент.

Но и это не все "сюрпризы", которые готовят нам привычные таблетки. НПВП обладают коварным свойством — они задерживают воду в организме. На первый взгляд, пара лишних килограммов на весах или отеки под глазами кажутся мелочью. Но на деле это прямая дорога к гипертоническому кризу и сердечному приступу.

"Застойная" вода дает колоссальную нагрузку на сосуды и сердце. Для гипертоников прием таких лекарств без контроля врача превращается в русскую рулетку. Получается замкнутый круг: лечим спину — калечим сердце. Обезболивающие — это костыль, а не панацея. Если вам приходится "балансировать" на грани допустимых доз каждый день, значит, пора перестать пить таблетки горстями и наконец-то дойти до врача.