Более 5 тыс. знаков ГТО получили жители Подмосковья с начала 2026 года

Жителям Московской области с 1 января 2026 года присвоено 5 145 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщили в Минспорта региона.

Из них золотых знаков — 4 806, серебряных — 220, бронзовых — 119, следует из данных, приведенных пресс-службой подмосковного ведомства.

«Всего в испытаниях ГТО в этом году приняли участие 20 194 жителя Подмосковья», – говорится в сообщении Минспорта Московской области.

Отмечается, что лидерами по количеству знаков за первый квартал стали Люберцы (686 знаков), Красногорск (461) и Химки (267).

Наличие знака ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы, напомнили в региональном Минспорта. С 1 января 2025 года также можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов — до 18 тыс. рублей за налоговый период. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 10 июля 2024 года.

Чтобы принять участие в испытаниях, необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача.

Напомним, что в Подмосковье работают 64 центра тестирования ГТО. Список адресов опубликован на сайте Минспорта региона.

Знаки отличия ГТО можно получить за выполнение нормативов испытаний комплекса, которые включают бег на различные дистанции, прыжки в длину и другие спортивные упражнения.