"Мосбилет" рекомендует спектакли для всей семьи в театрах столицы с 1 по 9 мая

Майские праздники в Москве обещают стать настоящим культурным взрывом: от пушистых артистов Куклачева до мистических балов у Воланда – столичные подмостки готовят шоу, которые заставят ваше сердце биться чаще, а будни превратят в бесконечный карнавал.



С 1 по 9 мая московские театры запускают грандиозный марафон жанров. Забудьте про скучные посиделки — вас ждет все: от трогательных кукольных историй для самых маленьких до дерзкого абсурда и булгаковской магии для искушенных ценителей. В театре всегда "летная" погода, и даже весенний ливень не помешает вам насладиться грацией гимнастов на балу у Сатаны или втянуться в странную игру загадочных курьеров. Планируйте свое приключение с сервисом "Мосбилет" и готовьтесь к ярким эмоциям!

Для самых маленьких: сказки без капризов

Малыши — самые требовательные зрители, им подавай драйв, интерактив и добрых зверей. Забудьте о длинных монологах: здесь все быстро, ярко и весело.

1 мая Московский детский театр марионеток приглашает на "Сказку о капризном мышонке" (0+). Это не просто спектакль, а музыкальный урок любви и терпения. Дети в восторге, а мамы довольно кивают — ведь через игру так просто объяснить, почему важно ценить заботу.

А 8 мая здесь же пройдет "Лягушка-путешественница" (0+). Уникальный формат театрального кафе позволит окунуться в историю лягушки Ляли, которая доказывает: настоящая храбрость — это не только полет на прутике, но и доброе сердце.

Семейный выход: звери, магия и хрусталь

Если вы ищете постановки, где взрослые смеются громче детей, вам сюда. На сцене — настоящий парад талантов, включая четвероногих звезд.

В "Уголке дедушки Дурова" 1 и 2 мая дают "Историю хрустальной туфельки" (0+). Это "Золушка" на стероидах: вместе с актерами на сцену выходят еноты, лисы, морской лев, бегемот и даже слон! Такое количество экзотических артистов в одном месте — зрелище, которое невозможно пропустить.

Любителей пушистых "хвостиков" ждут в Театре кошек Куклачева. С 1 по 3 мая здесь покажут юмористический боевик "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали" (0+). Пародия на великую классику, где главные партии исполняют мурлыкающие примы. Бонус — экскурсия в "пушистые апартаменты" перед началом!

Для тех, кто ищет пищу для ума, 2 мая Новый драматический театр покажет "Калоши счастья" (6+). Андерсен и братья Гримм в одной постановке заставят задуматься: а так ли уж хорошо, когда все желания исполняются мгновенно?

Взрослые игры: от мистики до скандальной классики

Подросткам и взрослым Москва приготовила "перчинку" и глубокие смыслы. Здесь и острота момента, и светский лоск, и вечные вопросы.

7 мая в "Мастерской Петра Фоменко" развернется абсурдный триллер "Сережа очень тупой" (16+). Трое странных курьеров врываются в жизнь программиста и требуют... просто один час его времени. Смешно, тревожно и невероятно актуально для жителей мегаполиса.

6 мая театр "Шалом" представляет "Лисистрату" (18+). Древняя Греция, забастовка женщин против войны и радикальные методы борьбы. Это остроумный, смелый и очень современный взгляд на то, что любовь и смех — самое мощное оружие.

Любителям мистики стоит заглянуть в Театр сатиры 2 мая. Постановка "Мастер и Маргарита. История любви" (16+) поразит масштабом. Бал у Сатаны с невероятными спецэффектами обещает стать самым обсуждаемым событием праздников.

Для поклонников тонкого английского юмора — "Идеальный муж" (16+) в "Школе драматического искусства" (1 и 3 мая). Оскар Уайльд во всей красе: тайны, шантаж и безупречные костюмы. А в Театре на Трубной 1 мая разыграют азартную драму "Свадьба Кречинского" (16+), где режиссер Дмитрий Астрахан препарирует психологию игрока, лишенного эмпатии.

Как попасть на лучшие места?

Не тратьте время на очереди и сомнительных перекупщиков. Официальный сервис "Мосбилет" на портале mos.ru — это ваш пропуск в мир искусства без комиссий и наценок. Все просто: авторизуйтесь через Mos ID, выбирайте событие и забирайте билеты в пару кликов. Куар-коды всегда под рукой в мобильных приложениях "Моя Москва" или "Мой id".