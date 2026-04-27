"Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях

Пока Регина Тодоренко штурмует Гималаи и ест консервы в палатке, ее муж Влад Топалов мечтает о диване и покое.



Звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко снова в центре внимания. На этот раз поводом стал не очередной перелет на край света, а презентация ее второй детской книги "Регина-путешественница спешит в Азию". Поддержать новоиспеченного автора пришел верный супруг Влад Топалов. И хотя со стороны пара выглядит идеально, Регина призналась: их семейный быт — это вечная борьба противоположностей.

Самым ярким откровением вечера стало признание Регины о домашних привычках мужа, сообщает Клео.ру. Пока Тодоренко планирует экспедиции на Алтай или Камчатку, Топалов предпочитает уютную гостиную.

"Он ненавидит путешествия. Не в обиду. Всегда охотнее дома останется", — со смехом заявила телеведущая.

По ее словам, каждый выезд на отдых превращается в операцию по спасению мужа из "диванного плена".

Регина буквально заставляет Влада вставать и ехать, хотя тот сопротивляется до последнего, предлагая жене посмотреть на китов по телевизору. Но Тодоренко непреклонна: для нее лучший отдых — это аскетизм, палатка и спальник.

"Чем меньше потребностей, тем лучше. Строго и сердито: палатка, консервы. Вот это я люблю", — рубит правду матка звезда, пока муж лишь смиренно озвучивает в ее аудиокнигах роль игуаны.

Не меньшим шоком для публики стал рассказ Регины о реакции ее детей на роскошную жизнь. Если младший сын готов собирать чемодан за месяц до поездки, то старший уже начал проявлять характер "избалованного принца". Мальчик неохотно собирается в дорогу, жалуясь на тяжелую долю путешественника.

"Боже, зачем меня взяли? Опять самолет, опять пальмы, вода кокосовая", — цитирует сына Регина.

Саму телеведущую такая постановка вопроса возмущает до глубины души.

"Ты не обалдел? Я это все только во взрослом возрасте попробовала!" — ставит она на место наследника.

Кажется, дети звезд слишком быстро привыкли к экзотике, которую миллионы их сверстников видят только на картинках.

Сама книга стала итогом 60-дневного марафона по Китаю. Регина каждый вечер рассказывала детям сказки по видеосвязи, превращая реальные приключения в захватывающий сюжет. В новой части Регина-путешественница знакомится с пандами, изучает инновации и путешествует с подружкой — игуаной по имени Людмила Иосифовна. Образ игуаны появился не случайно. В Эквадоре Регине посадили на плечо огромную рептилию, что вызвало у нее ужас, а у детей — неописуемый восторг.

Кроме того, Тодоренко поднимает в книге важные темы экологии. Она учит детей, что без китов на планете не будет кислорода, и рассказывает печальную историю фермера, нашедшего терракотовую армию.

В планах у Регины — не только третья книга про Японию и Индию, но и выпуск настоящей виниловой пластинки со сказками. Она мечтает вернуть то самое "ламповое" ощущение из детства, когда сказки слушали с характерным потрескиванием проигрывателя.