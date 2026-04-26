Родители в панике: за катание детей на самокатах начнут жестко штрафовать?

Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговорАлле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор "Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки Диагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причинДиагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причин Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"

15:31Родители в панике: за катание детей на самокатах начнут жестко штрафовать? 12:36Ясновидящая назвала три знака зодиака, на которые обрушится золотой дождь в мае 05:41"Медвежьи прятки" и борьба с соблазнами: без чего 26 апреля женщинам опасно выходить из дома 19:23Крах любви и пустые кошельки: чего бояться знакам зодиака весной 2026 – прогноз ясновидящей 15:54Эмоциональный яд: как одна невысказанная обида разрушает ваше тело и блокирует путь к деньгам 12:09Счет за детские игры": почему родители обязаны платить за каждый разбитый гаджет и поцарапанное авто 04:23Гнев проснувшегося зверя и проклятие грязной одежды: что нельзя делать 25 апреля, чтобы не навлечь беду 18:22Дошутился до тюрьмы: суд вынес суровый вердикт покинувшему Россию любимцу публики 17:10"Ведет в тупик": доктор Мясников вскрыл пугающую причину ранних смертей 15:09Опирается на трость, но держит фасон: 77-летнюю Пугачеву перестали узнавать после четырех лет эмиграции 14:50Мятежный принц Гарри сделал неожиданное заявление из Киева: вот что он сказал 12:47Оскандалившаяся Ивлеева наконец призналась, когда собирается вернуться в светскую тусовку 11:04Пульт управления: ученые раскрыли удивительное качество кофе 09:34"Пытался соскочить": Киркоров раскрыл правду о принудительном браке с Пугачевой 08:55Почему состав лекарств имеет значение? 00:23Уплывет и здоровье, и деньги: почему 24 апреля смертельно опасно делать это 22:24Казань: город, где инклюзия стала нормой 20:03"Сердце не выдержало": ушел из жизни легендарный ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов 18:40Выключить мозг за минуту: эксперт дала четкие рекомендации, как уснуть, если тело в стрессе 17:11Доктор Мясников раскрыл распространенный обман при сдаче анализов: Сплошь и рядом 15:10"Золотая кормушка" Примадонны: вскрыта хитрая схема, по которой Пугачева качает миллионы из России 14:05Пять новых КТ установили в больницах Подмосковья с начала года 13:57Ошибка на тарелке: именно эти продукты заставляют женщин стареть быстрее 11:03Худший прогноз для пожилых: обычная анемия может закончиться полной потерей памяти 09:26Живот уже не спрятать: Оксана Акиньшина и Данила Козловский готовятся к пополнению в семье 01:34День расплаты: как провести 23 апреля, чтобы начать жизнь с чистого листа 19:18Европа замерзнет, а планета задохнется: в Атлантике началась масштабная катастрофа 17:42Ради дележки миллионов дети Градского решились на страшное 15:50Как разбогатеть по знаку зодиака: кому суждено получить наследство, а кому – удачно выйти замуж 14:26"Страшная бестактность": Леонид Ярмольник вскипел из-за унизительного увольнения 44-летней Екатерины Волковой 12:34Филипп Киркоров честно признался, с кем спит в одной постели 10:44"Не сохранили": Егор Бероев взял на себя вину за крах брака с Ксенией Алферовой и ушел к балерине 09:48"Даже если меня не будет": лысая и изможденная Лерчек сделала прощальное заявление из-за смертельной болезни 00:52Деньги утекут как вода: роковая ошибка 22 апреля, которая обрекает на нищету и долги 18:29"Деньги липнут к рукам": экстрасенс раскрыла три знака зодиака, которых Вселенная целует в макушку 17:17"Дождитесь меня!": сбежавшая из страны актриса слезно умоляет родных о встрече 16:52В Щелковском колледже студенты с третьего курса совмещают учебу с работой на предприятиях 15:05"Что за вой на болотах?": Поплавская жестко унизила Боню после скандала в эфире Соловьева 12:30Тайный сигнал: раскрыт секретный шифр Елизаветы II, который приводил в ужас ее окружение 11:25Останется без гроша и жилья: у Аллы Пугачевой хотят отобрать все 10:10Что с Марией Ароновой: муж актрисы прервал молчание после новостей о госпитализации 09:01"Пасха мертвых": почему на Радоницу категорически нельзя плакать и как не разгневать души предков 00:42Роковое свидание Солнца и Луны: как не стать больным и нищим 21 апреля 17:02Стало известно, какую гигантскую "подушку безопасности" Алла Пугачева спрятала в российских банках 15:14"Жизнь разделится на до и после": каким знакам зодиака звезды готовят фатальный сюрприз с 20 апреля 14:14Собянин рассказал, какой будет станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" 13:14Скучно без драмы: почему мы выбираем абьюзеров вместо счастья и как выйти из этого порочного круга 11:56"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров 10:36 Битва за чистый пол: на сайте Клео.ру стартовало голосование за лучший робот-пылесос 2026 года 10:34Что случилось с Григорием Лепсом: неутешительный диагноз врачей и отмена концертов
Родители в панике: за катание детей на самокатах начнут жестко штрафовать?

Популярное развлечение превращается в юридическую ловушку: пока школьники лихо рассекают на электросамокатах, законодатели готовят для них настоящий "номерной" капкан.

Электросамокаты давно перестали быть просто игрушкой. Сегодня это полноценный и порой опасный городской транспорт. Подростки обожают СИМ за маневренность и скорость, но цена этой свободы растет с каждым днем. Нужно ли школьнику получать "корочки", чтобы доехать до школы, и к чему готовиться владельцам мощных девайсов? Разбираемся вместе с адвокатом Станиславом Вершининым.

Кто в законе: текущие правила игры

На данный момент ситуация выглядит обманчиво спокойной: обязательной регистрации электросамокатов и получения водительских прав для большинства моделей пока не требуется. Школьник может свободно кататься без пачки документов, не опасаясь штрафа за их отсутствие.

Однако "свобода" не означает вседозволенность. ПДД уже диктуют жесткие рамки:

  • Скорость — строго до 25 км/ч.
  • Приоритет всегда у пешехода.
  • Движение — по велодорожкам или тротуарам (на обочину можно выезжать только в крайнем случае).
  • Ночью — обязательный "тюнинг" в виде фонарей и светоотражателей на одежде.

Ловушка для мощных самокатов: когда права нужны уже сейчас

Многие родители совершают роковую ошибку, покупая ребенку слишком мощный аппарат. Внимание: если мощность двигателя самоката превышает 250 Вт, он автоматически приравнивается к мопеду! А это уже категория "М", которую можно получить только с 16 лет.

Если инспектор ГИБДД остановит школьника на таком "звере", последствия будут жесткими. Штраф по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление без прав составляет от 5 000 до 15 000 рублей. Но главный удар придется по кошельку родителей: за передачу управления лицу без прав (ч. 3 той же статьи) придется выложить еще 30 000 рублей.

Что изменится в 2026 году

Эпоха анонимности на дорогах подходит к концу. Правительство планирует ввести обязательную регистрацию всех СИМ в федеральном реестре. Предполагается, что уже с 1 сентября 2026 года каждый самокат получит свой "номерной знак" и QR-код. На постановку девайса на учет владельцу дадут всего 10 дней после покупки.

Росстандарт уже утвердил ГОСТ на регистрационные знаки, так что появление госномеров на самокатах — вопрос решенный. Это позволит дорожным камерам фиксировать нарушения подростков так же легко, как и проступки автомобилистов.

Инструкция для родителей: как не разориться на штрафах

Чтобы самокат не стал причиной семейной драмы и визитов к юристу, действуйте на опережение:

  1. Проверьте паспорт гаджета. Если там больше 250 Вт — уберите его в гараж, пока ребенку не исполнится 16 лет и он не сдаст на права.
  2. Проведите "курс молодого бойца". Ребенок должен знать, что на переходе нужно спешиваться, а не лететь под колеса машин.
  3. Готовьтесь к учету. Объясните подростку, что скоро самокат станет серьезным имуществом, требующим регистрации.
  4. Следите за новостями ГИБДД. Правила для СИМ переписываются "на коленке" прямо сейчас, и важно не пропустить момент, когда регистрация станет обязательной.

Помните: безопасность ребенка важнее эффектного заезда. Выбирайте для катания парки и закрытые площадки, подальше от оживленного трафика и суровых штрафов.

26 апреля 2026, 15:31
Фото: freepik.com
Счет за детские игры": почему родители обязаны платить за каждый разбитый гаджет и поцарапанное авто

Ясновидящая назвала три знака зодиака, на которые обрушится золотой дождь в мае

Пока весна выходит на финишную прямую, звезды готовят для нас настоящий финансовый взрыв, который перевернет жизнь нескольких избранных знаков зодиака. Май 2026 года станет периодом глобальной трансформации.

"Медвежьи прятки" и борьба с соблазнами: без чего 26 апреля женщинам опасно выходить из дома

26 апреля природа открывает свои мистические кладовые, но забрать дары леса без риска для жизни и репутации смогут лишь самые осторожные и верные. В народном календаре этот день закрепился под звучным названием Фомаида Медуничная.

Крах любви и пустые кошельки: чего бояться знакам зодиака весной 2026 – прогноз ясновидящей

Знаменитая шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова сорвала покров тайны с весны 2026 года: этот период обещает стать фатальным для тех, кто проигнорирует знаки судьбы. Весна 2026 года ворвалась в нашу жизнь как мощный вихрь, сметая старые устои и заставляя каждого пройти проверку на прочность.

Эмоциональный яд: как одна невысказанная обида разрушает ваше тело и блокирует путь к деньгам

Психолог Ольга Романив предупреждает: застарелая обида годами подтачивает ваше здоровье и блокирует путь к успеху. Обида — одно из самых разрушительных чувств, известных человеку.

Счет за детские игры": почему родители обязаны платить за каждый разбитый гаджет и поцарапанное авто

Детская шалость в одну секунду может превратиться в огромный судебный иск, который ляжет тяжким грузом на плечи родителей, ведь по закону за проступки малолетних взрослые отвечают своим кошельком. Разбитое окно, сломанная в парке скамейка или случайно поврежденный чужой телефон — для ребенка это просто эпизод игры, а для его родителей — начало серьезных юридических проблем.

24/04ПтнДошутился до тюрьмы: суд вынес суровый вердикт покинувшему Россию любимцу публики 24/04Птн"Ведет в тупик": доктор Мясников вскрыл пугающую причину ранних смертей 25/04СбтГнев проснувшегося зверя и проклятие грязной одежды: что нельзя делать 25 апреля, чтобы не навлечь беду 25/04СбтКрах любви и пустые кошельки: чего бояться знакам зодиака весной 2026 – прогноз ясновидящей 26/04ВскЯсновидящая назвала три знака зодиака, на которые обрушится золотой дождь в мае 25/04СбтСчет за детские игры": почему родители обязаны платить за каждый разбитый гаджет и поцарапанное авто