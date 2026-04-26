Родители в панике: за катание детей на самокатах начнут жестко штрафовать?

Популярное развлечение превращается в юридическую ловушку: пока школьники лихо рассекают на электросамокатах, законодатели готовят для них настоящий "номерной" капкан.

Электросамокаты давно перестали быть просто игрушкой. Сегодня это полноценный и порой опасный городской транспорт. Подростки обожают СИМ за маневренность и скорость, но цена этой свободы растет с каждым днем. Нужно ли школьнику получать "корочки", чтобы доехать до школы, и к чему готовиться владельцам мощных девайсов? Разбираемся вместе с адвокатом Станиславом Вершининым.

Кто в законе: текущие правила игры

На данный момент ситуация выглядит обманчиво спокойной: обязательной регистрации электросамокатов и получения водительских прав для большинства моделей пока не требуется. Школьник может свободно кататься без пачки документов, не опасаясь штрафа за их отсутствие.

Однако "свобода" не означает вседозволенность. ПДД уже диктуют жесткие рамки:

Скорость — строго до 25 км/ч.

Приоритет всегда у пешехода.

Движение — по велодорожкам или тротуарам (на обочину можно выезжать только в крайнем случае).

Ночью — обязательный "тюнинг" в виде фонарей и светоотражателей на одежде.

Ловушка для мощных самокатов: когда права нужны уже сейчас

Многие родители совершают роковую ошибку, покупая ребенку слишком мощный аппарат. Внимание: если мощность двигателя самоката превышает 250 Вт, он автоматически приравнивается к мопеду! А это уже категория "М", которую можно получить только с 16 лет.

Если инспектор ГИБДД остановит школьника на таком "звере", последствия будут жесткими. Штраф по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление без прав составляет от 5 000 до 15 000 рублей. Но главный удар придется по кошельку родителей: за передачу управления лицу без прав (ч. 3 той же статьи) придется выложить еще 30 000 рублей.

Что изменится в 2026 году

Эпоха анонимности на дорогах подходит к концу. Правительство планирует ввести обязательную регистрацию всех СИМ в федеральном реестре. Предполагается, что уже с 1 сентября 2026 года каждый самокат получит свой "номерной знак" и QR-код. На постановку девайса на учет владельцу дадут всего 10 дней после покупки.

Росстандарт уже утвердил ГОСТ на регистрационные знаки, так что появление госномеров на самокатах — вопрос решенный. Это позволит дорожным камерам фиксировать нарушения подростков так же легко, как и проступки автомобилистов.

Инструкция для родителей: как не разориться на штрафах

Чтобы самокат не стал причиной семейной драмы и визитов к юристу, действуйте на опережение:

Проверьте паспорт гаджета. Если там больше 250 Вт — уберите его в гараж, пока ребенку не исполнится 16 лет и он не сдаст на права. Проведите "курс молодого бойца". Ребенок должен знать, что на переходе нужно спешиваться, а не лететь под колеса машин. Готовьтесь к учету. Объясните подростку, что скоро самокат станет серьезным имуществом, требующим регистрации. Следите за новостями ГИБДД. Правила для СИМ переписываются "на коленке" прямо сейчас, и важно не пропустить момент, когда регистрация станет обязательной.

Помните: безопасность ребенка важнее эффектного заезда. Выбирайте для катания парки и закрытые площадки, подальше от оживленного трафика и суровых штрафов.