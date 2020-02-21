Гороскоп на сегодня, 21 февраля

Начиная с 17 февраля Меркурий ушел в новое ретро движение до 7 марта, поэтому всем знакам стоит быть начеку. Сейчас не самое благоприятное время для принятия важных решений, однако все индивидуально, поэтому стоит прислушиваться к внутреннему я.

Овен

Мощная космическая энергия негативно скажется на Овнах – вам стоит быть внимательнее в дороге и остерегаться незнакомцев, желающих сбить с пути. Также может возникать ощущение, что 21 февраля некоторые ситуации выходят из-под контроля. Терпение – ваш главный союзник в пятницу. Кстати, стоит обратить внимание на романтические связи – они сулят материальными благами в будущем.

Телец

Пятница – ваш день эффективности. Есть шанс справиться с задачами, которые откладывались "на потом". Однако постарайтесь не вступать в конфликты – они не принесут пользы, вы лишь потратите время на пустую болтовню. Гороскоп на сегодня также советует позаботиться о своей безопасности во второй половине дня – вам стоит избегать шумных компаний и, возможно, даже отказаться от похода в бар с друзьями.

Близнецы

В последний день рабочей недели вам стоит показать всю свою дипломатичность, чтобы сгладить острые углы в общении с коллегами. 21 февраля для вас могут открыться карьерные перспективы, если вы отбросите сомнения, которые преследовали последние несколько дней. Во второй половине дня Близнецов ждут судьбоносные встречи, так что лучше не отказываться от спонтанных приглашений.

Рак

У Раков есть опасность стать жертвой обстоятельств. Однако лишние переживания ни к чему, поэтому гороскоп советует вам сегодня по возможности избегать конфликтных ситуаций и воздерживаться от негатива. К вечеру можно будет расслабиться и насладиться плодами успеха – наконец-то вам воздастся за прошлые заслуги.

Лев

Сегодня у Львов наблюдается повышенная игривость – скорее всего, днем вас будут преследовать довольно пикантные мысли. Что ж, не стоит отказывать в удовольствии предаться мечтаниям в конце рабочей недели. Гороскоп на пятницу рекомендует прислушаться к себе и насладиться моментом собственного превосходства – вас ждет определенная удача в работе и личной жизни.

Дева

В этот день вам стоит осторожнее распоряжаться деньгами – не шутите с финансами и тщательно обдумывайте каждую трату. Сегодня определенно стоит избегать дорогих покупок. Однако в пятницу Девам должно повезти в любви – гороскоп сулит страстные встречи и жаркую ночь, так что лучше не отказываться от спонтанных посиделок с друзьями.

Весы

Для Весов сегодня как никогда важен баланс. Вам стоит избегать нравоучительного тона в общении с близкими и более чутко относиться к нуждам любимых. Скорее всего, во второй половине дня вас ждут приятные материальные бонусы – награда за усердную работу в прошлом. Несмотря на соблазны, гороскоп рекомендует не тратить все сразу, а приберечь на будущее.

Скорпион

Вам стоит сконцентрироваться на саморазвитии. Сегодняшний день как никогда подходит для того, чтобы реализовать ваши давнишние планы, связанные с получением новых знаний. Гороскоп советует быть внимательнее в общении с близкими, не стоит резко реагировать на критику и обижаться по пустякам. Пятница сулит Скорпионам новые приятные знакомства, которые тоже станут источником важной для вас информации.

Стрелец

Вам стоит поберечь нервы и финансы, поэтому воздержитесь от необдуманных и спонтанных расходов. Также ваши близкие могут сегодня разочаровать вас неуместными просьбами о помощи, однако вам стоит с пониманием отнестись к их словам. Гороскоп на вечер предсказывает Стрельцам прекрасное время в компании друзей, особенно если вы будете инициаторами встречи.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на окружающее их пространство, сегодня тот самый день, когда вы сможете изменить настроение, просто освободив дом от ненужных вещей. Гороскоп советует быть смелее в поступках и не откладывать решение важных вопросов на вечер. Во второй половине дня посвятите время семье, пусть они почувствуют вашу заботу.

Водолей

Пятница – благоприятный день для отдыха Водолеев. Посвятите время себе и не раздражайтесь по мелочам. Возможно, вы найдете неожиданный способ выразить себя, который в дальнейшем может стать постоянным хобби. Однако отдыхать лучше не только душой, но и телом – гороскоп на сегодня рекомендует уделить время косметическим процедурам вроде посещения массажа, бассейна или даже бани.

Рыбы

Вы и техника сегодня говорите на разных языках – будьте осторожны и сохраняйте важные документы в двух экземплярах. Рыбам стоит проявлять внимательность в дороге и не вступать в конфликтные ситуации. День пройдет легко, если не ввязываться в споры и сомнительные авантюры. Гороскоп предлагает оставаться верными своим принципам, и тогда дело быстро пойдет на лад.