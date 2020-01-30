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Гороскоп

Гороскоп на февраль 2020 года

Фото: pixabay.com
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог
В феврале 2020 года Венера будет находиться в знаке собственной экзальтации, а это значит, что месяц хорош для всего нового – шопинга, экспериментов с имиджем, ремонта и любого обновления. Но главное – приступить ко всем начинаниям до 17 февраля, так как с этой даты вступает в свои права ретроградный Меркурий и любые серьезные дела могут иметь за собой непредсказуемые последствия, вплоть до 10 марта. Астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев подготовил эксклюзивный гороскоп для "Дни.ру".
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Овен

Овнам, одним из самых любвеобильных знаков зодиака, не стоит отказывать себе в сексуальных приключениях, иначе любые личные ограничения могут обернуться для вас нервным срывом. Продемонстрируйте своей второй половинке, что даже после многих лет брака каждый день можно удивлять друг друга.

Для одиноких Овнов – самое время для регистрации на сайтах и мобильных приложениях для знакомств. Проявляйте инициативу и не ждите у моря погоды. Кстати, это касается и вашей карьеры: начальство поощряет инициативных сотрудников, смело озвучьте свои идеи руководству и принимайтесь за выполнение, главное, помните, что ко всем рабочим начинаниям необходимо приступить до 17 февраля.

Телец

Если у вас возникли трудности в достижениях желаемых целей, то пришло время для саморазвития. Отличными способами получить желаемое станут для вас онлайн-курсы, тренинги и non/fiction литература. Начав все и сразу вы с огромной скоростью будете закрывать задачи. И самое важное, это разобьет ваш прежний финансовый потолок.

Близнецы

Посвятите этот месяц творчеству. Близнецов отлично расслабляют занятия любимыми делами, а это сейчас как никогда кстати. Отвлечься от физического и эмоционального перенапряжения вам поможет хобби. Вполне возможно, что вы умеете играть на музыкальных инструментах или занимаетесь рисованием, а если еще не открыли в себе таланты, то пришло время. Подумайте, что у вас получается лучше всего или чему вы хотели бы научиться.

Рак

Будьте открыты к новым знакомствам, они сулят много пользы, а перемены к лучшему, это как раз то, к чему вы давно стремились. Неприятные на первый взгляд люди окажутся совсем не такими, какими вы их могли увидеть. К тому же, внешность зачастую бывает обманчива. Не исключено, что деловые связи перерастут в романтические, это пойдет расчетливым Ракам только на пользу.

Лев

Для Львов очень важна работа и самореализация. Весь февраль рекомендуется не изменять себе и не останавливаться на достигнутом. Ваша целеустремленность поможет раскрыть новые границы, о которых вы даже не догадывались. Помните про особенно благоприятные дни месяца – 4 и 8 февраля. В эти даты закладывание зерен на новые проекты принесет непременный успех.

Дева

Беспроигрышная интуиция Дев всегда помогала им принимать правильные решения, и сюрпризы судьбы, которые ожидают представителей Земной стихии в феврале, в очередной раз помогут Девам убедиться в своем природном чутье. Будьте внимательны к знакам Вселенной и помните о том, что по жизни нас ведут. Рациональности Девам не занимать, поэтому при принятии важных решений взвешивайте все "за" и "против", особенно в неблагоприятные дни месяца – 6, 7, 12, 16, 21 февраля.

Весы

В феврале Весы испробуют на себе законы кармы. А какой бумеранг к вам вернется – зависит только от вас. Вспомните, когда вы последний раз помогали своим близким, или, тем более, незнакомым людям? Жизнь всеми способами пытается вам показать – что сеем, то и жнем. Если вы начнете делать другим добро осознанно и получать от этого удовольствие, то баланс и гармония в вашей жизни восстановятся.

Скорпион

Дальние поездки и командировки Скорпионам сейчас очень кстати. Новые места вас непременно вдохновят и зарядят энергией, которая вам сейчас так необходима для покорения новых высот. Постарайтесь в феврале вырваться в другие города и страны, желательно, не в одиночестве.

Стрелец

Вам сейчас нужно обратить внимание на свое здоровье и больше думать о себе любимых. Февраль – один из самых переменчивых месяцев на погодные явления. Курсы профилактического массажа, бани и бассейн в комплексе приведут ваше здоровье в норму. Не злоупотребляйте таблетками и прочими "витаминами" из рекламы. Лучше включите в рацион овощи, фрукты и исключите фаст-фуд. Никогда не поздно становиться здоровым.

Козерог

В феврале вполне возможны камбэки ваших бывших сексуальных партнеров, это вполне нормальное явление в период ретроградного Меркурия. Но не будьте слишком категоричны к ним, и, тем более, не показывайте в очередной раз свой тяжелый характер. Будьте хитрее любых ситуаций и продумывайте все на несколько шагов вперед. Вернувшиеся из прошлого люди вам могут еще много раз пригодиться. Тем более, подобные возвращения далеко не последние в вашей жизни.

Водолей

Водолеям в феврале рекомендуется быть решительнее, чем обычно. Под лежачий камень вода не течет. Не бойтесь рисковать. Сейчас у вас есть все шансы выйти на новый уровень – главное, будьте смелее. Научитесь проще соглашаться на авантюры!

Рыбы

В феврале многим Рыбам захочется побыть наедине с собой. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Самопознание, духовные практики и йога помогут вам обрести душевное равновесие, которое некоторые представители вашего знака зодиака не могли обрести на протяжении многих лет. Вполне возможно, что именно в этом месяце вы найдете себе хобби, которым будете увлекаться всю жизнь. 

30 января 2020, 13:50

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