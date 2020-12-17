Раки безумно устали, Рыбы готовятся к важной работе, а вот Весы могут разочароваться в любви. Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, советует не торопиться с решением важных вопросов, лучше подождать до понедельника.

Овен

Овны в эту пятницу захочется расставить все точки над "I". Возможно, вы уже довольно давно находитесь в подвешенном состоянии и надеетесь, что вот-вот что-то произойдет. В этот день вам стоит быть аккуратнее со своими желаниями, потому что они могут исполниться, но не совсем так, как планировали Овны.



Телец

Тельцам сегодня не стоит бояться начинать новые отношения. Неважно, куда вас заведет сегодняшний день, но есть вероятность, что он станет судьбоносным. Постарайтесь не избегать общения с малознакомыми людьми, иначе можете пропустить свою судьбу. В работе Тельцам не стоит тащить все на себе, время учиться распределять обязанности и не бояться просить о помощи.



Близнецы

Близнецы в эту пятницу, скорее всего, будут чувствовать потребность в близости. Причем речь не о физической, а о духовной. Лучше всего день пройдет, если вы посвятите его тем, кто вам по-настоящему дорог и важен. Вечер пятницы Близнецам стоит провести в одиночестве, чтобы взвесить все за и против относительно важного дела, которое уже давно вас тревожит. Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, рекомендует отказаться от спонтанности.



Рак

Раки сегодня к вечеру будут чувствовать всю усталость этой недели. Увы, скорее всего, вас ждут чересчур активные выходные, так что вечер пятницы постарайтесь посвятить себе и тому, что вам действительно нравится. Также не стоит сегодня наваливать на себя дополнительные обязанности – Ракам стоит отдохнуть, чтобы не потеряться в бесконечном потоке информации.

Лев

Львам сегодня как никогда важно, чтобы рядом был верный друг и та самая жилетка, в которую можно поплакаться. Не забывайте, что такие люди есть рядом, просите помощи, не стесняйтесь. Также сегодня вам стоит быть внимательнее к себе. Гороскоп рекомендует остаться дома и посмотреть любимый фильм. Все трудности временные, и в выходные обязательно будет лучше.



Дева

Девы сегодня нежные, ласковые и очень влюбленные. Кажется, вы готовы сделать следующий шаг в отношениях, поэтому не стоит бояться. Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так, так что нет смысла тянуть дольше. Во второй половине пятницы Девам стоит взять передышку и начать свои выходные чуточку раньше. Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, советует отказаться от привычного маршрута, чтобы найти новые пути.



Весы

Весов сегодня может ждать разочарование в делах любовных. Вероятно, ваш партнер неприятно удивит. Однако не стоит бояться скорых перемен на личном фронте, ведь все, что ни делается, к лучшему. Постарайтесь взвесить все события, и многое станет понятно. Вечер Весам лучше всего провести наедине с собой, заняться любимыми делами или же просто поваляться в кровати с книжкой.



Скорпион

Скорпионы сегодня будут особенно вредными и капризными. Скорее всего, вам будет казаться, что весь мир против, но это не так. В выходные уже станет лучше и спокойнее. Вот только не стоит рассчитывать на милость окружающих, поэтому лучше всего провести день дома. В работе Скорпионы будут на высоте, но лучше все же не давать обещаний, которые вы не сможете сдержать.



Стрельцы

Стрельцам в эту пятницу нет смысла утруждать себя работой. Кажется, сегодня у вас будет мало ресурсов на то, чтобы сделать все в лучшем виде, поэтому лучше просто отложить дела до понедельника. Поверьте, сейчас самое главное отдохнуть и морально, и физически, чтобы не переживать по пустякам в течение всей следующей недели. Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, рекомендует отказаться от суеты.



Козерог

Козероги сегодня невероятно счастливы. Возможно, именно в эту пятницу у вас сбудутся заветные мечты, закроется гештальт или просто вы проведете день с любимым человеком. Не бойтесь своих чувств, порой нужно сделать первый шаг, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела по другую сторону баррикад. Козерогам сегодня предстоит изведать неизведанное, дерзайте!



Водолей

Сегодня для Водолеев прекрасный день, чтобы вынести мусор из собственной головы. Кажется, вы уже давно обдумываете ряд вопросов, и в эту пятницу лучшее время для принятия решений. Не бойтесь рубить с плеча, порой это единственно верное решение. Водолеям сегодня представится шанс пересмотреть взгляды на жизнь и круто менять судьбу.



Рыбы

Рыбам в эту пятницу есть, что обсудить с коллегами. Кажется, у вас не за горами новый интересный этап в карьере, так что сейчас главное не наломать дров и не сорвать дедлайны. Откажитесь от внеплановых задач и посвятите все время главному проекту, не бойтесь предлагать и действовать рискованно. Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года, рекомендует Рыбам быть внимательнее.