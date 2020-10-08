Львы сегодня в гармонии с миром и с собой, Скорпионы почувствуют неуверенность, а Рыб ждет динамичный день. Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, рекомендует прислушиваться к собственным желаниям.

Овен

Для Овнов эта пятница, скорее всего, будет стрессовой. Проблемы, стресс, работа, еще и погода плохая – вероятно, вы не можете дождаться, когда наконец наступит вечер, чтобы открыть бутылочку вина. Постарайтесь не поддаваться на панику, сегодня как никогда важен холодный расчет. Вторая половина дня обещает быть приятнее первой. Овнов ждет сюрприз или хорошие новости.

Телец

Нет более заботливых Тельцов, чем сегодня. Нежность будет разливаться по всему телу, вам захочется оберегать и любить тех, кто окажется рядом сегодня. Не стоит пресекать в себе эти порывы, наслаждайтесь, ведь именно в эту пятницу вы можете выступить в роли миротворца. Тельцам сегодня стоит прислушаться к просьбам окружающих, чтобы реализовать собственные амбиции.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит вестись на провокации со стороны более опытных коллег. В эту пятницу лучше всего держаться за свое мнение и настаивать на своем – вот увидите, это приведет к положительным переменам в ближайшем будущем. Близнецам сегодня лучше всего запастись терпением, чтобы вечер был уже только в вашем распоряжении. Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, рекомендует проявить жесткость.

Рак

Ракам в эту пятницу безумно хочется тишины, покоя, уединения. Но вместо этого вас ждет суматошный день. Вероятно, последние дни вы утомились в попытках разобраться, чего же на самом деле хочется от жизни. Вы хотите видеть рядом с собой только проверенных людей, вас не интересуют поверхностные знакомства и мимолетные связи. Ракам в эту пятницу захочется глубины.

Лев

Львам сегодня хочется гармонии с миром и собой. Потрясения последних дней заставили вас задуматься о том, как жить дальше. Возможно, ответ уже есть в вашей голове, его нужно просто озвучить. Не пытайтесь в эту пятницу разом решить все рабочие дела, у вас не получится. Зато есть вероятность прекрасно отдохнуть, если Львы позволят себе расслабиться и не думать о том, что будет завтра, хотя бы на пару часов.

Дева

В эту пятницу Деву суровы как никогда. Ничто не собьет вас с намеченного пути, ведь стоит увидеть ваши насупившиеся брови – все двери открыты Правда, стоит обходить стороной близких, они не заслужили вашего гнева. Лучшим исходом дня на сегодня станет тихий вечер в компании самого себя. Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, рекомендует Девам не зацикливаться на негативе.

Весы

У Весов в эту пятницу полно энергии для того, чтобы покорять этот мир! Не бойтесь вступать в конфликты, сегодня удача на вашей стороне. Правда, старайтесь быть более дипломатичными – все-таки мало кто готов терпеть вашу прямолинейность. Вторую половину дня Весам лучше провести наедине с собой и своими мыслями, чтобы переосмыслить прошедшее.

Скорпион

Решительные Скорпионы могут сегодня почувствовать некую неуверенность в себе. Неприятные ощущения могут подпортить всю пятницу, если вы решите на них сосредоточиться. Лучше всего день провести дома, занимаясь рутиной и общаясь с домашними – они невероятно соскучились по вам. В работе лучше придерживаться правила "лучше меньше, но лучше", поэтому не торопитесь с отчетами и делами.

Стрельцы



Красота Стрельцов в эту пятницу спасет мир. Сегодня именно тот день, когда вы безумно нравитесь себе в отражении в зеркале, вам хочется любоваться и показывать всем, как вы прекрасны. Отличный повод для того, чтобы в порыве любви к себе закончить начатые проекты, где нужна помощь посторонних. Сегодня они будут просто не в силах отказать таким душкам, как вы. Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, советует Стрельцам брать от жизни все.

Козерог

Козерогам захочется гармонии, и это отличный повод прислушаться к внутреннему я. Останьтесь дома, устройте себе внеплановый выходной и устройтесь поудобнее на диване с любимым сериалом. Дела лучше отложить на потом, ведь сегодня из Козерогов работник не лучший. Весь день вы будете витать в облаках и мечтать о будущем – это и прекрасно!

Водолей



Водолеи устали, но, увы, покой вам только снится. Перед выходными у вас будет какое-то невероятное количество дел, которые обязательно сделать именно сегодня. Да, не стоило откладывать все на последний момент. Запаситесь терпением, ведь вторая половина дня обещает быть более спокойной. Вероятно, вас ждет приятный сюрприз со стороны второй половинки.

Рыбы

Рыб ждет динамичный день, полный приключений. Не стоит отказываться от спонтанных предложений. Также в эту пятницу есть резон заняться делами, которые вы давно откладывали. Пятница может изменить ваше мироощущение, причем в лучшую сторону, главное, не отказываться от возможностей, которые предлагает судьба. Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года, советует Рыбам расслабиться и получать удовольствие.