"Интересное будущее": что ждет сына Петросяна и Брухуновой

Поскольку сын юмориста и Татьяны Брухуновой рожден под знаком Рыб, он будет расти творческим и чувствительным мальчиком. Астролог отметила, что малышу нужно будет уделять особое внимание. В частности, представителям этого знака зодиака важны тактильные прикосновения.
"Это ребенок очень творческий, с большим потенциалом. Ребенок, которого ждет большое и очень интересное будущее", – считает астролог. Можно предположить, что Ваган захочет пойти по стопам знаменитого отца, связав свою жизнь со сценой. Но пока об этом можно только гадать.
Напомним, ранее Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сообщили радостную новость в своих инстаграм-аккаунтах. Артист опубликовал фото с малышом. А его избранница рассказала о новом этапе в жизни. "Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я – мама!" – поделилась девушка.
Напомним, звездная пара уверяет, что они не пользовались услугами суррогатной матери – ребенка родила сама жена артиста. Скрыть беременность ей помогли свободные платья и публикация прошлогодних снимков в соцсетях.
Однако многие россияне не верят в это. Они нашли нестыковку: якобы на некоторых снимках супруга Евгения Петросяна позировала в одежде из новых коллекций, хотя уверяла, что фото сделаны в 2019 году.
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