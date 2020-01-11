Звезде "Универа" Гайдуляну предстоит новая борьба с раком

Звезду канала ТНТ Андрея Гайдуляна ожидает очень непростой год, онкологическое заболевание может вновь дать о себе знать и в 2020 году артиста ожидает новая борьба за жизнь.



По словам астролога, хироманта и нумеролога Дмитрия Ермолаева, это еще не все напасти и проблемы. "Не так давно став бизнесменом в ресторанном бизнесе, Андрей очень многое не просчитал и открыл свое дело в очень неблагоприятное время с астрологической точки зрения, из-за чего его ожидают проблемы с документами, долги и судебные разбирательства", – говорит Ермолаев.

Новые проблемы не пройдут для артиста бесследно. Гайдулян разочаруется в себе и в жизни, и начнет посвящать себя духовной жизни и религии, что пойдет ему только на пользу. Именно наедине с собой Андрей сможет выйти на новые духовные уровни будучи изначально очень замкнутым и ранимым человеком. Духовная жизнь станет не единственным спасением для актера, ему помогут врожденная любовь к людям и занятия благотворительностью. "Помогая другим с их проблемами, Андрей сможет решить свои финансовые трудности и проблемы со здоровьем, и, тогда, улучшения в его жизни начнутся примерно через шесть лет", – добавил астролог.