"На кочку попал": пострадавшему Лещенко требуется помощь

В последнее время поклонники обеспокоены состоянием здоровья 76-летнего артиста. Ведь ранее стало известно о срочной госпитализации Льва Лещенко. "Дни.ру" узнали у экстрасенса, как в настоящее время и в будущем будет себя чувствовать исполнитель.

Таролог,ясновидящая Марианна Абравитова уверена, что у артиста все сложится благополучно. Но, по ее мнению, помощь Лещенко пока требуется. "Жить он будет. Сейчас ему окажут помощь, буквально еще несколько дней его пролечат, и он продолжит сеять прекрасное на нашем Небосклоне шоу-бизнеса. Я не вижу ухудшения его состояния", – заявила Абравитова.

Вместе с тем, ясновидящая отметила, что видит "некий отскок в сторону". "Практически, как на кочку попал. Ну, на ней он не задержится", – считает экстрасенс. А все потому, что Лев Валерьянович "очень замотивирован на жизнь, на здоровье и активность".

По словам таролога, его время уходить еще не пришло. "Он яркий и позитивный человек, и у него еще много в жизни дел и эмоций. Он обладает хорошим набором правильных человеческих качеств. Это и позволит ему дальше процветать", – заверила Марианна Абравитова.

Увидела экстрасенс и то, что певца "есть бизнес". "Он кормит много людей, они стоят за его плечами. Вот это его держит долгие годы на плаву, и он будет идти вперед. А все остальные за ним, как за ледоколом", – отметила ясновидящая. Абравитова уверена, что Лещенко сейчас встанет на ноги и в новом году мы неоднократно его увидим и услышим.