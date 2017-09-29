Совет на выходные, 30 сентября – 1 октября

В эти выходные при должной внимательности будет хороший шанс получить подсказки от мироздания на тему места в жизни и "правильности" жизненного пути. Хорошей идеей будет задаваться в эти дни подобными вопросами – ответы будут приходить проще и легче.

"Это могут быть и мысли на тему правильности выбранной профессии, места работы или направления обучения... И выбор места жительства, и переосмысление отношений с каким-то важным человеком, и размышления на тему каких-то глобальных жизненных стратегий, и "ревизия" мечты, – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева. – В эти выходные эти темы не просто будут обдумываться легче обычного. То, что будет происходить вокруг нас, может стать компасом, показывающим, что для нас хорошо и правильно".

Вот простой пример. Задумавшись на тему смены работы и задав внутренний вопрос, вы можете получить своеобразный ответ в виде какой-то истории из жизни реального человека, рассказанной вам подругой. Поразмышляв на тему, что же вас в жизни радует, какие занятия делают вашу жизнь ярче, вы, двигаясь по привычному маршруту, неожиданно свернете "не туда" и наткнетесь на интересный магазинчик, который подаст вам прекрасную идею на эту тему.

Кроме того, отличной идеей будет выстраивание пути к желаемому результату или мечте, то есть продумывание, структурирование первых шагов и дальнейших этапов. Особенно удачными темами будут области работы, здоровья и быта в широком смысле слова.

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