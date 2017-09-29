Любовный гороскоп на октябрь 2017 года

Октябрь для некоторых знаков зодиака станет судьбоносным. Кому предстоит встретить свою вторую половинку. рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

Личная жизнь представителей знака Овен будет вполне благополучной. Особенно это касается тех, кто хочет найти себе пару. Причем, в первые две декады месяца звезды охотнее будут помогать женщинам-Овнам, а в последнюю – мужчинам, рожденным под этим знаком. Наладится личная жизнь у тех, чьи взаимоотношения со второй половинкой были осложнены непониманием, – вы наконец услышите друг друга.

ТЕЛЕЦ

Для успешного устройства личной жизни представителями знака Телец очень подходят две последние декады октября. Если вы поставили себе задачу стать семейным человеком или, хотя бы, найти единомышленника, друга и партнера, используйте самые разные способы: начиная от опроса друзей, родных и знакомых – нет ли у них на примете человека, готового попробовать стать вашей парой – и заканчивая интернет-ресурсом.

БЛИЗНЕЦЫ

Партнерские отношения, пожалуй, самая сложная тема последнего времени для представителей знака Близнецы. Возможно кто-то из вас подумывает расстаться с нынешним партнером. Лучше не торопиться и подождать еще какое-то время. Жизнь расставит все по своим местам. Кому суждено быть вместе, те будут вместе. Ну а если ваши отношения закончились, решение расстаться должно быть взвешенным.

РАК

В личных отношениях у Раков все будет более или менее спокойно, по крайней мере в ближайшем месяце. Это будет абсолютно устраивать женатых (замужних) представителей знака. Зато абсолютно не устроит тех, кто хотел бы что-то изменить в своей жизни, чтобы не пить чаи по вечерам в одиночестве, а по утрам получать кофе в постель от любимого человека.

ЛЕВ

Личная жизнь идеальна у тех представителей знака, которые имеют супруга или постоянного партнера. Тут все прекрасно: жена (муж), дети и прочие прелести семейной идиллии. Свободные от каких-либо обязывающих отношений Львы в этом месяце будут просто развлекаться. Впрочем, и в таком образе жизни нет ничего предосудительного, если, конечно, не менять партнера каждый день.

ДЕВА

Весь месяц вы будете обаятельны и исключительно привлекательны для представителей противоположного пола. Это прекрасно для тех, кто одинок. Но вот тем, у кого есть постоянный партнер нужно быть осторожнее и осмотрительнее. Может случиться, что мимолетная интрижка разрушит брак. Да и вы просто можете обидеть близкого человека.

ВЕСЫ



В личной жизни исключительно благоприятный период. Те, кто заинтересован в новых знакомствах, даже если пока вы не знаете, чем они кончатся, могут найти очень интересного человека. Если не найдете партнера по браку, так хотя бы обретете друга. Включите все свое обаяние, и тогда успех вам обеспечен. Имейте в виду, что ваше обаяние в остроумии и хорошем чувстве юмора.

СКОРПИОН

В личной жизни тоже наступает время перемен, причем перемен к лучшему. Это даже не обязательно должны быть новые знакомства. Впрочем, если вы хотите, можно обзавестись новыми знакомыми. Кто-то из них будет с перспективой на будущее. Но даже если у вас есть постоянный партнер, ваши отношения будут улучшаться, развиваться и обретать новые грани.

СТРЕЛЕЦ

Если вы будете сдержаны и внимательны к вашим партнерам, то вашей личной жизни ничего не будет угрожать. Именно вы своей невнимательностью, эгоистическими и необдуманными действиями можете навредить вашим отношениям. Имейте в виду, не всегда существует только ваше мнение и ошибочное. Критичное отношение не только к другим, но и к себе полезно для духовного развития.

КОЗЕРОГ

Козерог – это тот знак, который сейчас меньше всего заинтересован в решении вопросов личной жизни. Козероги будут сохранять те отношения, которые у них есть. Но вот новые связи им сейчас совсем не нужны. Многие представители знака, особенно мужчины, считают это напрасной тратой времени и сил. Может это и не так, но с Козерогами не поспоришь.

ВОДОЛЕЙ

Ваши партнеры сейчас, безусловно, играют ведущую роль в паре. Имейте в виду, если он (она) дает вам совет, то наверняка совет дельный – прислушивайтесь к вашей второй половинке и следуйте ее рекомендациям. Так что, получается, что те представители знака, у которых есть вторая половинка, будут чувствовать себя гораздо комфортней, чем одинокие. Но для удачного знакомства и романа сейчас не время.

РЫБЫ

Если вы одиноки, самое лучшее время для знакомства – это первая половина месяца. Если вы встретите человека, который покажется вам очень похожим на вас, не исключено, что это именно тот, кто сможет сделать вас счастливым. Если вы женаты (или замужем), ваши отношения с партнером улучшатся, возникнет больше взаимопонимания и доброго отношения друг к другу.