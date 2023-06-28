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Среда 28 июня

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Диетолог перечислил полезные летние перекусы

Диетолог перечислил полезные летние перекусы
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Эксперт порекомендовал блюда на лето.

Летом мы стараемся больше времени проводить вне квартиры: гуляем с друзьями, выезжаем с родственниками на дачу, греемся под лучами солнца на пляже. Свежий воздух способствует пробуждению апатита, поэтому количество приемов пищи возрастает.

По данным портала "Вести Подмосковья", летом следует отдавать предпочтение более легкой пище, однако от перекусов отказываться не стоит, главное выбрать полезные продукты. О них рассказала диетолог Инга Давтян.

По ее словам, справиться с легким голодом между завтраком и обедом, а также обедом и ужином можно с помощью овощных чипсов, разумеется, домашних, а не покупных. Для нарезки подойдут картофель, морковь, свекла и даже цветная капуста.

Тонкие слайсы из овощей следует сбрызнуть маслом и посыпать любимыми приправами, после чего запечь в духовке. Также неплохим летним перекусом будет бутерброд с томатами и авокадо, уверена эксперт.

Кроме того, она порекомендовала готовить летом ролл из лаваша, который следует намазать либо творожным сыром, либо йогуртом. Сверху можно выложить кусочки курицы и овощи.

По словам врачам, летом для организма также полезно пить овощные коктейли. А вот сочными фруктами увлекаться не стоит. Их чрезмерное употребление может привести к ожирению, уверена эксперт Тамара Рау.

28 июня 2023, 04:13
Фото: pixabay.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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