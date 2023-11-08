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Среда 8 ноября

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Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени: и вот что это

Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени: и вот что это
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Российские ученые обнаружили способ, благодаря которому есть вероятность улучшить состояние организма при развитии цирроза печени и даже уберечь от болезни.

Печень — один из самых важных "помощников" в брюшной полости, о котором нельзя забывать. Именно печень фильтрует поступающие в организм токсические вещества, не позволяя навредить. Поэтому фиброз и нарушение тканей органа — тревожный звоночек. Цирроз печени нельзя запускать.

По итогу научного исследования эксперты выяснили, что предупредить это заболевание и замедлить его развитие способна кишечная микробиота. Как пишет телеканал "360", в такой ситуации полезен популярный напиток из магазина — кефир. Он благотворно влияет и на печень, и на пищеварительную систему в целом, а еще содержит много активных бифидобактерий.

Чтобы разнообразить и даже улучшить вкус кисломолочного напитка, к нему можно добавить вкусные ягоды в небольшом, допустимом по медицинским показаниям количестве. К слову, портал Neva.Today сообщает о полезных свойствах облепихи. Ее часто рекомендуют врачи при некоторых заболеваниях печени.

Насколько эффективен кефир при развитии цирроза, ученым еще предстоит выяснить. Тем не менее важно понимать, что диагноз — не приговор, с ним можно вести нормальный образ жизни. Например, "Радио 1" отмечает, что подмосковные врачи помогли родить здорового ребенка женщине, у которой оказалась редкая форма неалкогольного цирроза печени.


8 ноября 2023, 06:27
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Газета.ру✓ Надежный источник

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Девушка всегда следила за своей фигурой и активно занималась в спортзале
Во время физических нагрузок филиппинка принимала спортивные добавки
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Специалист поставил модели страшный диагноз - почечная недостаточность. Состояние Беа Роуз с каждым днем становится все хуже, и ей необходима срочная пересадка органа
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