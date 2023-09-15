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Четверг 14 сентября

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Врач рассказала о вреде для печени от бесконтрольного приема БАДов и витаминов

Врач рассказала о вреде для печени от бесконтрольного приема БАДов и витаминов
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Какие факторы негативно сказываются на работе печени? На этот вопрос ответила врач-диетолог Наталья Панина рассказала,

"Ожирение ведет к развитию не только воспаления печени: в некоторых случаях оно может привести к циррозу, утяжеляет течение других заболеваний", — цитирует врача RT. По словам эксперта, к повреждениям печени также может привести прием лекарственных средств: БАДов, витаминов, антибиотиков, обезболивающих и так далее. Поэтому назначать терапию должен только врач, подчеркнула Панина.

Ранее стало известно, что информация о "чудодейственном" эффекте препарата АСД-2 не соответствует действительности. В рамках совместного проекта URA.RU и "Лапша Медиа" удалось выяснить, что на самом деле данное лекарство дают животным. По словам доктора фармацевтических наук Евгения Абизова, принимать такие препараты можно только после серии испытаний.


15 сентября 2023, 00:02
Фото: Pixabay.com
RT✓ Надежный источник

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