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ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D

ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D
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Его недостаток способен вызвать сбои в работе ЖКТ, нарушение сна, вялость, а у детей даже рахит. Как не допустить наступления негативных последствий? Врачи назвали продукты, содержащие этот витамин.

В осенне-зимний период длительность светового дня резко снижается. Люди испытывают недостаток витамина D. Он, напомним, вырабатывается во время нахождения под солнечными лучами. Отсутствие этого элемента крайне негативно сказывается на здоровье. Человек начинает испытывать сонливость, усталость, нарушение графика сна, уточняет телеканал "360".

Важно помнить, что этот витамин – жирорастворимая молекула. Из этого следует, что для хорошего усвоения необходима здоровая желчевыводящая система. Если же существуют проблемы с кишечником, то лучше использовать внутримышечную инъекцию или водорастворимый вид.

Здоровый человек способен усваивать витамин D из продуктов. Интернет-портал "Подмосковье сегодня" перечисляет их:

  • Сливочное масло.
  • Желтки куриных яиц.
  • Печень трески.

Помните, что диагностировать недостаток витамина D может только врач после комплексного изучения анамнеза и результатов анализов.

29 ноября 2023, 04:47
Лекарства. Фото: © Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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