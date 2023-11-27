Они не работают: бесполезные советы для похудения

Привести свой вес в норму бывает не так просто. Главное в таком деле – твердое намерение, четкое осознание цели и действенные методы. К сожалению, не все популярные советы по похудению работают на самом деле.

Стройная фигура, подтянутый живот и красивые очертания – мечта многих. При снижении веса важно помнить, что нельзя вредить организму. В противном случае существует риск развития серьезных осложнений. Часты случаи, когда при самостоятельном похудении люди выбирают ошибочную стратегию действий. "Страсти" рассказали о самых популярных мифах про похудение.

Отсутствие приема пищи после 18.00

Один из самых популярных мифов о похудении. Для снижения веса главное – профицит калорий, потребляемых за день. Не особо важно, когда именно состоится ужин. При этом важно помнить, есть следует за два-три часа до сна. В противном случае организм потратит огромное количество энергии для переработки пищи, а не для необходимого отдыха.

Мучное и сладкое способствуют набору веса

Килограммов становится больше при существенном дисбалансе между количеством энергии и интенсивностью ее использования. Если питаться булочками и продолжать вести сидячий образ жизни, то вес продолжит увеличиваться.

Соблюдение диеты

Любая временная диета нарушает пищеварение. Ограничения способствуют стрессу. Отказ от пищи в долгосрочной перспективе может привести к обратному эффекту. Иными словами, организм начнет активнее накапливать жир, чтобы при следующем ограничении иметь "стратегический запас".

Марафоны похудения

Обычно при подобных массовых мероприятиях никто не устанавливает объективные причины, приведшие к набору веса. Пока участник находится в коллективе, его желание похудеть сильно. При отсутствии результата можно остаться и с лишними килограммами, и с испорченным настроением.